陸軍「神鷹操演」8月下旬啟動 長弓地獄火是否射擊受矚

陸軍日前發出決標公告，以60萬元委由中科院執行「神鷹操演」相關靶船拖帶與標靶布置的勞務。陸軍航特部所屬各型旋翼攻擊機，將在8月下旬陸續飛往屏東九鵬基地，實施空射剌針、響尾蛇與地獄火飛彈的實彈射擊驗證。

中科院執行這項標案的時間是7月16日至9月3日，而據射擊通報顯示，「神鷹操演」實際執行將在8月23日前後。往年操演都在屏東九鵬基地舉行，今年也不例外。