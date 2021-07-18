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陸軍「神鷹操演」8月下旬啟動 長弓地獄火是否射擊受矚
陸軍日前發出決標公告，以60萬元委由中科院執行「神鷹操演」相關靶船拖帶與標靶布置的勞務。陸軍航特部所屬各型旋翼攻擊機，將在8月下旬陸續飛往屏東九鵬基地，實施空射剌針、響尾蛇與地獄火飛彈的實彈射擊驗證。
中科院執行這項標案的時間是7月16日至9月3日，而據射擊通報顯示，「神鷹操演」實際執行將在8月23日前後。往年操演都在屏東九鵬基地舉行，今年也不例外。
依軍方射擊通報顯示，空軍原規劃今年6月跨海到澎湖石礁靶場實施空對面炸射實彈操演，陸軍航特部所屬AH-64E攻擊直升機，原計畫跨海前往該靶場進行AGM-114L「長弓地獄火」飛彈射擊，但時任陸軍司令部的陳寶餘認為風險高而未成行。神鷹操演是否可能射擊「長弓地獄火」飛彈射擊，還在規劃中。
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