快訊

「鈦」奪坎城金棕櫚獎 史上第二位女導演…史派克李爆雷最大獎：我搞砸了

哈瓦那症候群再現？ 美駐維也納20名外交人員患腦部怪病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍「神鷹操演」8月下旬啟動 長弓地獄火是否射擊受矚

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍「神鷹操演」8月下旬啟動，長弓地獄火是否射擊受矚。圖／軍聞社
陸軍「神鷹操演」8月下旬啟動，長弓地獄火是否射擊受矚。圖／軍聞社

陸軍日前發出決標公告，以60萬元委由中科院執行「神鷹操演」相關靶船拖帶與標靶布置的勞務。陸軍航特部所屬各型旋翼攻擊機，將在8月下旬陸續飛往屏東九鵬基地，實施空射剌針、響尾蛇與地獄火飛彈的實彈射擊驗證。

中科院執行這項標案的時間是7月16日至9月3日，而據射擊通報顯示，「神鷹操演」實際執行將在8月23日前後。往年操演都在屏東九鵬基地舉行，今年也不例外。

依軍方射擊通報顯示，空軍原規劃今年6月跨海到澎湖石礁靶場實施空對面炸射實彈操演，陸軍航特部所屬AH-64E攻擊直升機，原計畫跨海前往該靶場進行AGM-114L「長弓地獄火」飛彈射擊，但時任陸軍司令部的陳寶餘認為風險高而未成行。神鷹操演是否可能射擊「長弓地獄火」飛彈射擊，還在規劃中。

陸軍日前發出決標公告，以60萬元委由中科院執行「神鷹操演」相關靶船拖帶與標靶布置的勞務。圖/取自政府採購網站
陸軍日前發出決標公告，以60萬元委由中科院執行「神鷹操演」相關靶船拖帶與標靶布置的勞務。圖/取自政府採購網站

陸軍 飛彈 屏東

延伸閱讀

我代表團主團明征東奧 預測兩波奪金潮

怕壓壞佳苳戰備道 陸軍戰車錯失展示長途自力機動契機

新輪型戰車將開火 105公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈到位

《我的朋友佩德羅》動作射擊手遊《蕉仇必報》8月推出 旋轉跳躍射敵人滿臉！

相關新聞

陸軍「神鷹操演」8月下旬啟動 長弓地獄火是否射擊受矚

陸軍日前發出決標公告，以60萬元委由中科院執行「神鷹操演」相關靶船拖帶與標靶布置的勞務。陸軍航特部所屬各型旋翼攻擊機，將...

不滿美軍機抵台 解放軍浙江外海演習

大陸浙江海事局昨天宣布十六至廿一日在台灣海峽北部、浙江外海的東海水域舉行軍事演習，這是美國軍機近期兩度降落台灣、大陸國防...

中海軍艦落腳台南 黃偉哲：修復任務只許成功不許失敗

台南市政府今天首次召開重要古物中海軍艦專案諮詢小組會議，共同研商後續中海軍艦修復及落腳南事宜，市長黃偉哲表示，中海艦的修...

中正預校飛行生20.5分就錄取 軍方：符體位人數少

中正預校公布今年高中部錄取基準，其中空軍飛行生錄取總成績最低為20.5分，低於其他軍種。國防部今天表示，因疫情影響，且符...

美軍「獵狼犬」專機 松機快閃

一架美軍C-146A「獵狼犬」專機昨天上午飛抵松山機場，卅多分鐘後離去；外傳運送新任美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅相關...

怕壓壞佳苳戰備道 陸軍戰車錯失展示長途自力機動契機

陸軍機步333旅三軍聯合作戰訓練測考，所屬輪型雲豹裝甲車昨日自屏東萬金自力機動進訓恆春三軍聯訓基地。所屬戰車營的M60A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。