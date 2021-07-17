插健保卡真能查？ 醫師：這些紀錄不一定有

疫苗意願系統第二輪登記共有94.1萬人完成預約，昨開放接種第一天，各地接種站湧入不少民眾，有民眾為了儘早施打疫苗，截至昨天下午5點統計，共有814萬多人登記，轉換意願改選AZ疫苗人數，從15日63萬人，昨天增加到81萬人，多了45萬人，不過只選接種莫德納的民眾，依舊有418萬人，佔總數51.43%，超過一半。

新冠疫苗施打意願登記與預約系統，首輪提供澎湖、金門、馬祖三地試辦，第二輪開放第九類「18歲（含）以上具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」、第十類「全國50歲（含）以上」民眾施打，共有110.9萬人登記選擇AZ或AZ、莫德納皆可，最後有94.1萬人完成預約，佔符合預約資格人數84.8%。

昨天開放第二輪接種，民眾接種意願高，一位20多歲焦小姐有甲狀腺病史，依舊選擇施打AZ疫苗，她認為未來有可能開放混打，看到國外資料顯示，第一劑AZ加上第二劑莫德納效果很不錯，因此先預約打AZ疫苗。指揮中心統計，全台共有24萬2274人次接種疫苗，為單日次高，全台累計超過460萬人次接種疫苗，接種人口涵蓋率19.14%，劑次人口比也達到19.6%。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，第九類、第十類民眾較年輕，包括有慢性病、先天性疾病，像是第一型糖尿病、早發性心血管疾病等，打完疫苗還是要自我監控，觀察體溫、心跳、血壓有無明顯變化，或是胸悶、胸痛、喘，尤其這幾週都是打AZ疫苗，也需要注意有無神經學上包括視力模糊、嚴重頭痛問題，或出現嚴重副作用，應儘速就醫。若民眾打疫苗前剛好需回診，可告知主治醫師或熟悉的家庭醫師，若來不及也沒關係，疫苗注射站現場也有醫師可協助評估健康狀況。

柳朋馳表示，通常健保卡可查病史及用藥紀錄，但只能查到健保給付藥，有些自費或癌症治療藥物不見得有紀錄；有些民眾為了保險，要求三年內不得有就醫或服藥紀錄，會選擇自費到藥局買藥、或要求醫師開自費藥，這種情況下健保卡查不到紀錄，如此一來可能會讓醫師有資料落差，若擔心打疫苗跟藥物有交互反應，建議民眾可將藥袋一同帶往施打疫苗院所，提供醫師評估。