立下戰功卻差點當廢鐵 中海艦將啟動修復設計

曾於民國47年八二三砲戰中擊沉共軍魚雷快艇的「中海艦」登陸艦，除役後曾一度遭拍賣當廢鐵，如今已被列為文化資產，今年將啟動修復設計，修復後再移至台南安平港展示。

「中海艦」登陸艦是海軍第1艘美製戰車登陸艦，民國35年在中國青島移交，歷經國共內戰、外島運補、遣送中國偷渡客等任務，曾航行55萬6700浬，相當於繞行地球近26圈。

「中海艦」登陸艦曾於八二三砲戰立下戰功，民國99年2月除役後，停泊在高雄旗津，一擺就是11年，其間曾傳出金門縣政府爭取在料羅灣灘頭展示，但因「中海艦」除役已久，船身鏽蝕嚴重，必須先花大錢修理，最後作罷。

海軍除役艦艇，依慣例標售拆解或作為靶船、魚礁，「中海艦」一度被拍賣當廢鐵，去年5月以新台幣1400萬元成交，所幸在輿論呼籲及老兵請願下，文化部將「中海艦」列為文化資產。台南市政府文化局長葉澤山表示，「中海艦」是目前台灣罕見擁有功勳的艦艇。

「中海艦」當下屬國防部，但台南市政府願接納這艘軍艦，葉澤山今天告訴中央社記者，文化部與國防部將共同出資2000萬元，今年啟動「中海艦」修復設計，最快明年下半年展開修復。

台南市政府今天也召開「中海艦」專案諮詢小組會議，台南市長黃偉哲指出，「中海艦」修復任務只許成功不許失敗，讓文資界、軍方、後代子孫及國人都能滿意，更讓「中海艦」在台南延續其歷史意義。

台南市政府人員說，海軍提出「中海艦」修復與保存規劃設計及監造案，已於6月中旬獲文化部文化資產局專案補助經費，海軍司令部後續將委託台南市政府代辦此計畫採購及管理。

葉澤山表示，在「中海艦」修復設計及調查尚未出爐前，無法預估修復總經費及何時可以修復完成，但「中海艦」修復後，將移至台南安平港，與明鄭台灣船「成功號」、海軍退役驅逐艦「德陽號」並列，讓人逐一見證台灣海軍軍史的發展過程。