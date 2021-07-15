怕壓壞佳苳戰備道 陸軍戰車錯失展示長途自力機動契機

陸軍機步333旅三軍聯合作戰訓練測考，所屬輪型雲豹裝甲車昨日自屏東萬金自力機動進訓恆春三軍聯訓基地。所屬戰車營的M60A3戰車原本也要投入這項自力機動任務，但因唯一可通行戰車的佳苳戰備道已翻修完畢，準備執行啟用，怕壓壞路面，因此只能板運。

機步333旅官兵14日起依標準作業程序，完成機動車輛檢查，多輛雲豹甲車即沿台一號道，分成多路朝三軍聯訓基地進行車輛機動，透由實距離機動訓練，使官兵熟稔路線，了解戰場環境及戰場經營，強化部隊戰力。該旅將執行9月漢光37號演習在滿豐陣地進行反登陸灘岸殲敵等戰訓科目。

333旅是陸軍戰甲車自力進訓恆春聯訓基地的「試點」單位，由現任參謀總長、時任陸軍司令的陳寶餘發想，原規劃所有輪型甲車、M60A3戰車從屏東萬金出發，自力機動80公里進入恒春三軍聯訓中心。

333旅的測試一旦可行，爾後陸軍所有聯兵營的戰車與輪型甲車都將先板運至萬金，再自力機動80公里到恆春。

但因漢光37號演習實兵延期，戰車駛往恆春的佳苳戰備道，因準備實施實兵驗證的戰備道啟用而已翻修完畢，準備接受蔡總統檢閱，國防部不准333旅戰車駛過，避免破壞路面，而佳苳戰備道以外的道路、橋樑都無法負荷M60A3戰車的重量，因此只能板運。

M60A3是陸軍裝甲主力，戰鬥重量達49.4至51.4噸左右，巡行里程達480公里。

而陸軍「銳捷專案」編列403億9448萬元對美採購108輛M1A2T戰車，也將同時採購板運所需車輛。