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海軍岸置魚叉飛彈第一中隊編裝 可望本月底定案

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
為接收對美採購的機動岸置型魚叉飛彈，海軍編列預算開始整建「魚叉飛彈海岸防衛系統營區」，計畫成立第一個魚叉飛彈中隊。本月底前國防部將核定「國軍編裝需求計畫」，要確認第一中隊的人員與編裝。圖／維基百科
為接收對美採購的機動岸置型魚叉飛彈，海軍編列預算開始整建「魚叉飛彈海岸防衛系統營區」，計畫成立第一個魚叉飛彈中隊。本月底前國防部將核定「國軍編裝需求計畫」，要確認第一中隊的人員與編裝。圖／維基百科

為接收對美採購的機動岸置型魚叉飛彈海軍編列預算開始整建「魚叉飛彈海岸防衛系統營區」，計畫成立第一個魚叉飛彈中隊。本月底前國防部將核定「國軍編裝需求計畫」，要確認第一中隊的人員與編裝。

原因應機動雄三發射車成軍，海軍計畫在海鋒大隊擴編4.5個機動中隊，人員總需求為394人，計畫由汰除艦艇兵力支應，今（110）年成立一個中隊87人，111年成立1.5個隊113人，112年成立2個中隊174人。如今對美採購魚叉飛彈成立中隊搶入建軍序列取代雄三，部分新擴增兵力將撥分給魚叉飛彈中隊。

而因應採購機動岸置魚叉飛彈，海軍第一階段將取得32套，今年起開始執行，至114年陸續完成接裝；而海軍已編列近六千萬元，計畫在台灣西岸興建「魚叉飛彈海岸防衛系統營區」。立法院曾建議，對美採購武器新興兵力即將報到，國防部應深入評估編制結構合理性與人力適切性，國防部則回應，新興兵力編成，管制於每年5月審查軍種編裝需求建議、7月底前核定「國軍編裝需求計畫」。

針對第一個魚叉中隊人員編制是否確定，海軍司令部今天表示，該部新興兵力編裝，均依單位任務特性及編裝作業規定，完成編制人力整體規劃，以確保裝備獲得後，建構部隊完整戰力。

飛彈 海軍 國防部

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