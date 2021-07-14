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新型救難艦將開工 國防部允年底完成潛艦救難規劃　

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍「安海計畫」新造一艘新型救難艦，計畫於本季舉行開工儀式，立委關切進度，並要求在年底前完成潛艦救難艦與人員規劃案。海軍司令部上午表示，一切按規畫進度執行。圖/民進黨立委蔡適應國會辦公室提供
海軍「安海計畫」新造一艘新型救難艦，計畫於本季舉行開工儀式，立委關切進度，並要求在年底前完成潛艦救難艦與人員規劃案。海軍司令部上午表示，一切按規畫進度執行。圖/民進黨立委蔡適應國會辦公室提供

海軍「安海計畫」新造一艘新型救難艦，計畫於本季舉行開工儀式，立委關切進度，並要求在年底前完成潛艦救難艦與人員規劃案。海軍司令部上午表示，一切按規畫進度執行。

民進黨立委蔡適應曾對新型救難艦進度表達關切，詢問開工進度，並要求國防部在年底前完成潛艦救難能量規畫報告，獲時任國防部副部長的張哲平同意。

因應「潛艦國造」，海軍以「安海計畫」為名委託台船興建新型救難艦，取代服役超過75年的大字號救難艦。海軍計畫自108年至112年以36億5800萬餘元預算新造一艘新型救難艦，歷經多次流標後，原預定本季開工，今年第4季安放龍骨，明年第3季下水，至2023年下半年交艦。但目前未傳有開工動靜。

依據國防預算書指出，新型救難艦規畫配置可達水深100公尺的水下救難系統（潛水鐘），以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具（ROV），有助提升深海救援能量。

海軍司令部上午表示，新型救難艦開工將按計畫推動，按計畫執行，相關儀式按防疫規定將從簡。

海軍 潛艦 國防部

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