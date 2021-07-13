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戰車灘岸殲敵、接收空投物資 為漢光37號實兵操演暖身
因新冠肺炎情疫情管制，國防部決定將漢光37號演習實兵操演延至9月舉行，本屆漢光實兵驗證項目由南部八軍團主辦，近期南部主戰部隊陸軍333旅積極在駐地進行物資空投接收、戰車灘岸殲敵等實兵演練項目，為操演暖身。
中華民國陸軍臉書粉專今天以「守護南疆」為名貼文披露，南部機步333旅日前實施戰備部隊訓練，戰車與裝甲車機動實施「戰術機動」、「戰備偵巡」與「灘岸殲敵」等科目。
陸軍333旅粉專「埔光部隊（三三三旅）-北大武山下的點滴」也披露，部隊日前實施110年度日間掛傘空投接收訓練，官兵於物資空投至指定著陸區後，迅速接收物資及拆解傘具，提供部隊後勤支援，充分發揮兵種協同、軍種聯合作戰效能。畫面披露空投物資包括白米與軍毯。
據了解，因應實兵操演，航特部包括各型直升機參演部隊與人員，已進駐恆春。
國軍漢光37號演習電腦兵棋推演「複合式兵推」已於4月23日至30日舉行完畢，實兵實彈操演原訂7月12日至16日舉行，科目包括屏東佳冬戰備跑道啟用與滿豐陣地反登陸操演等，並計畫大規模徵召後備軍人參演，但因疫情管制，國防部已表示將滾動式修訂操演內容。
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