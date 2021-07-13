微解封首日孩子要「放電」 他帶2女兒環島先玩麗寶樂園

今天是微解封首日，台中麗寶樂園今天早上9點30分開園，一早就有遊客到場，台北孫姓男子帶二名女兒到樂園玩，他說早有環島規劃，女兒想到樂園玩，他們今早上6點30分從台北出發，到第二站的樂園剛好開園。

麗寶樂園為了微開封準備已久，許多工作人員一早就位，備妥消毒和實名制等措施，早上9點30分開園，不到開園時間已有遊客等候，一位媽媽帶二名兒子到樂園，她說自己住在台中，兒子在家防疫太久，今天樂園第一天開園帶他們來放電，樂園都有完全消毒過，應該最安全。

住逢甲的男子和二名朋友到樂園，他說自己不會去逛夜市，但朋友約「要不要當麗寶開園入園第一人？」他立刻答應，他說今天遊客少，很好逛，想玩什麼都不用排隊，美中不足是沒賣食物飲料，不能享受和以前一樣的邊走邊吃。