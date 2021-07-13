快訊

疫苗接種意願開放18歲以上登記了 AZ、莫德納皆可選

評／全面圍堵中國？美軍擬組「太平洋特遣艦隊」

微解封首日孩子要「放電」 他帶2女兒環島先玩麗寶樂園

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客。記者游振昇／攝影
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客。記者游振昇／攝影

今天是微解封首日，台中麗寶樂園今天早上9點30分開園，一早就有遊客到場，台北孫姓男子帶二名女兒到樂園玩，他說早有環島規劃，女兒想到樂園玩，他們今早上6點30分從台北出發，到第二站的樂園剛好開園。

麗寶樂園為了微開封準備已久，許多工作人員一早就位，備妥消毒和實名制等措施，早上9點30分開園，不到開園時間已有遊客等候，一位媽媽帶二名兒子到樂園，她說自己住在台中，兒子在家防疫太久，今天樂園第一天開園帶他們來放電，樂園都有完全消毒過，應該最安全。

住逢甲的男子和二名朋友到樂園，他說自己不會去逛夜市，但朋友約「要不要當麗寶開園入園第一人？」他立刻答應，他說今天遊客少，很好逛，想玩什麼都不用排隊，美中不足是沒賣食物飲料，不能享受和以前一樣的邊走邊吃。

孫姓男子帶二名女兒到麗寶，他說早有規劃環島，今天是第一天，預計4天環島，今天出發，第二站到麗寶，女兒想玩樂園，他說利用非假日到樂園很安全，人少好逛。

今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客。記者游振昇／攝影
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客。記者游振昇／攝影
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客。記者游振昇／攝影
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客。記者游振昇／攝影
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客，台北孫姓男子帶女兒到麗寶樂園。記者游振昇／攝影
今天是微解封首日，麗寶樂園一早有遊客，台北孫姓男子帶女兒到麗寶樂園。記者游振昇／攝影

環島 麗寶樂園

延伸閱讀

分手金希澈...MOMO近況曝！「邪惡視角自拍」深溝微解封

響應微解封！KKday推頑皮世界獨家83折入園禮遇

屏東海生館閉館57天 微解封首日迎「微」遊客

阿里山「二延平步道」微解封！360度山巒美景＆翠綠茶園令人想念

相關新聞

微解封首日孩子要「放電」 他帶2女兒環島先玩麗寶樂園

今天是微解封首日，台中麗寶樂園今天早上9點30分開園，一早就有遊客到場，台北孫姓男子帶二名女兒到樂園玩，他說早有環島規劃...

男女士官戰情室深夜交纏 資通電軍：記過汰除

媒體今天報導，男女士官於資通電軍指揮部某單位的戰情室違反兩性營規。資通電軍上午表示，單位掌握訊息後立即行政調查，並依調查...

中共第2艘兩棲突擊艦命名「福建艦」 加入東海艦隊直接面對台灣、釣魚台

今年4月23日，中共海軍第一艘075型兩棲突擊艦，由習近平主持成軍，命名海南艦，舷號31。第二艘同型艦也已經完成兩次海上測試，如無意外7月成軍。不同於海南艦隸屬中共海軍南海艦隊，新成軍的第二艘075將命名為福建艦，加入東海艦隊，直接面對台灣與釣魚台。

IDF試飛官伍克振殉職30周年 空軍緬懷先烈

今天是IDF戰機試飛官伍克振因任務殉職30周年，中華民國空軍臉書粉專貼文緬懷，表示伍克振不畏個人生死，在國家空防艱難之際...

向國機國造團隊致敬 蔡英文分享試飛教官伍克振的故事

政府力拚國機國造，今天是空軍少將伍克振逝世30周年，蔡英文總統在臉書上分享這位試飛教官的故事，向空軍及國機國造團隊致敬。

國防部軍政副部長柏鴻輝就任 防長要求遵總統建軍指導

國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹儀式，他表示，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。