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IDF試飛官伍克振殉職30周年 空軍緬懷先烈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
伍克振。圖/取自中華民國空軍粉專
伍克振。圖/取自中華民國空軍粉專

今天是IDF戰機試飛官伍克振因任務殉職30周年，中華民國空軍臉書粉專貼文緬懷，表示伍克振不畏個人生死，在國家空防艱難之際，不惜以生命為代價，為國家催生高性能戰機，是成就國機國造的幕後功臣。

貼文表示，30年前的今天，我國處處受中共外交掣肘，空軍無法籌購先進武器裝備，但為了捍衛國人生命財產與百姓安全福祉，我們秉持「現在不做，以後會後悔」的精神，毅然投入新一代主力戰鬥機研發任務！

貼文表示，國家投入一流科學家，專業超群的技術人員，經驗豐富的技勤幹部，更投入國家最優秀的飛行員，伍克振將軍便是如此的人才。

貼文指出，伍克振不畏個人生死，在國家空防艱難之際，不惜以生命為代價，為國家催生新一代高性能戰機。空軍盛讚伍克振是成就國機國造的幕後功臣，「我們永遠懷念您，您是中華民國－國防自主萬世流芳的空軍英雄！」

伍克振是IDF戰機試飛官，他在1991年7月12日表定例行飛測項目中，駕駛F-CK-1A 10002原型機執行低空高速試飛時不幸失事墜海殉職，得年41歲，事故後由上校官階追贈晉升為空軍少將。

空軍 戰機

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