國防部軍政副部長柏鴻輝就任 防長要求遵總統建軍指導

國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹儀式，他表示，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，並在總統「以實建軍」的指導下，組建「平時能救災，戰時能作戰」的部隊。

軍聞社報導，儀式上午在博愛營區舉行，邱國正首先布達命令，並歡迎柏鴻輝褪下戎裝之後，再次重返國軍的行列，為國軍服務。他期勉全軍官兵，未來在柏鴻輝領導之下，不斷努力前進，按部就班推動國防部各項政策，使國防改革與轉型更為順遂。

邱國正致詞指出，柏鴻輝學、經歷相當完整，在以往所擔任的各項職務上，均有卓越的付出與貢獻，未來希望借重柏鴻輝豐富的閱歷，持續為國軍貢獻心力。

邱國正強調，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，並在總統「以實建軍」的指導下，組建「平時能救災，戰時能作戰」的部隊，建構國軍成為國人堅強安全後盾的整體目標。

邱國正並期勉軍政部門官員，如期如質完成各項工作，穩健推動募兵制，選擇優質人力加入國軍，並營造「人性、關懷、廉潔、專業」的部隊文化，持續努力，圓滿達成國防政策任務目標。