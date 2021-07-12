快訊

打莫德納疫苗得等第4輪 莊人祥：8月初再有一批新貨到

屏東秘境鴛鴦瀑布2溺斃 10人溯溪團中有高市消防局主管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部軍政副部長柏鴻輝就任 防長要求遵總統建軍指導

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹典禮。圖/軍聞社
國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹典禮。圖/軍聞社

國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹儀式，他表示，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，並在總統「以實建軍」的指導下，組建「平時能救災，戰時能作戰」的部隊。

軍聞社報導，儀式上午在博愛營區舉行，邱國正首先布達命令，並歡迎柏鴻輝褪下戎裝之後，再次重返國軍的行列，為國軍服務。他期勉全軍官兵，未來在柏鴻輝領導之下，不斷努力前進，按部就班推動國防部各項政策，使國防改革與轉型更為順遂。

邱國正致詞指出，柏鴻輝學、經歷相當完整，在以往所擔任的各項職務上，均有卓越的付出與貢獻，未來希望借重柏鴻輝豐富的閱歷，持續為國軍貢獻心力。

邱國正強調，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神，並在總統「以實建軍」的指導下，組建「平時能救災，戰時能作戰」的部隊，建構國軍成為國人堅強安全後盾的整體目標。

邱國正並期勉軍政部門官員，如期如質完成各項工作，穩健推動募兵制，選擇優質人力加入國軍，並營造「人性、關懷、廉潔、專業」的部隊文化，持續努力，圓滿達成國防政策任務目標。

國軍 邱國正 疫情

延伸閱讀

國防部長邱國正：柏鴻輝褪下戎裝 借重他續為國軍貢獻

柏鴻輝出任國防部軍政副部長 馮世寬16字言形容他

空軍中將出身柏鴻輝接任軍政副部長 藍委：妥協的結果

王信龍任國防部軍備副部長 邱國正期勉與時俱進

相關新聞

國防部軍政副部長柏鴻輝就任 防長要求遵總統建軍指導

國防部長邱國正今日主持軍政副部長柏鴻輝新職介紹儀式，他表示，面對嚴峻的敵情威脅與疫情的挑戰，全體官兵應秉持「毋恃敵之不來...

中共犯台美日能否援台？國軍法務專家赴日研究後很悲觀

台灣若與中國大陸產生武裝衝突，美、日等國有無介入空間？國防部派遣軍事法院軍官赴日本進行博士課程進修，研究指出，在美、日都...

平封戰啟 後備指揮部耗資近百萬元封存「天山坑道」

國防部後備指揮部所屬位北部地區後備指揮部後側山林內，原有一處屬於地下坑道形式的「天山指揮所」，經地方政府公告不具文資價值...

台美退將倡設「戰儲計畫」 國防部：尊重

近日有美方智庫與我退將聯袂為文，建議美軍應比照以色列，在台設置「供應盟軍戰爭儲備計畫」。國防部昨天表示「尊重不評論」，將...

國造雷霆2000火箭彈違國際公約？ 中科院闢謠

國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。但中科院曾證實，中科院研發...

國防部軍政副部長 柏鴻輝接任

行政院昨宣布，總統核定國防部軍政副部長由前國防部常務次長、國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。前國防部長、現任退輔會主委的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。