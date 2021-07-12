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平封戰啟 後備指揮部耗資近百萬元封存「天山坑道」
國防部後備指揮部所屬位北部地區後備指揮部後側山林內，原有一處屬於地下坑道形式的「天山指揮所」，經地方政府公告不具文資價值後，後備指揮部今發布公告，將坑道外地上物進行拆除，並封存坑道。
位於新北市中和區秀朗橋頭的北部地區後備指揮部，位置扼控進入台北市的要道，因業務關係中樞防務，指揮官至今編持少將編制。北部地區後備指揮部營區後側山林內有一處「天山坑道」，原是警總的「天山指揮所」，坑道周邊在1956年建造營舍，後成為軍管區司令部北部地區師管部，設施現由國防部軍備局工程營產中心管理。曾有民眾主張軍方佔用這筆土地，透過民代要求歸還未果。
新北市府曾針對轄內所有50年以上公有營舍的文化資產價值進行鑑定，經會勘後，今年5月公佈認為天山坑道不具文資價值，軍方可進行處置。
國防部後備指揮部今天發布「天山坑道外地上物拆除與封存委託規劃設計與監造」案，以97萬餘元委民間廠商執行，預計年底前執行完畢。官員說，坑道封閉後維持「平封戰啟」。
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