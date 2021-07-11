國造雷霆2000火箭彈違國際公約？ 中科院闢謠

國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。但中科院曾證實，中科院研發的國軍雷霆2000反登陸火箭「群子彈」，具備自毁裝置，符合新的國際規範。而有學者提醒，在這個議題上，有些人自命國際觀、愛和平，或刻意配合中共，剝奪台灣反制能力，這個要注意。

財團法人國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲在某網路軍事社群貼文表示，國造雷霆2000集束彈頭的發展阻礙，有人說是要遵守國際公約，也就是「集束彈藥公約」(The Convention on Cluster Munitions, CCM) 。一副國際乖寶寶愛和平。

但他表示，這其實與「人權兩公約」等於「廢死」的誤解一樣，都是過度道德化解讀，變成自我設限。

蘇紫雲貼文說，其實依照內容條款，地雷公約也是，只要有自毀裝置，避免戰後殺傷無辜，就可生產使用。倒是有些人自命國際觀、愛和平，或刻意配合中共，剝奪台灣反制能力，這個要注意。

中科院前院長杲中興是雷霆2000火箭彈主要研發者之一，他過去就曾披露，針對國際「集束彈藥公約」已有新規範，就是要有「自毀設計」，簡單而言，就是殘餘彈料不能造成戰後許多落後國家以拾荒為生孩童的危險，「不能炸到他們」。我國火箭彈已有發射後自毀機制。