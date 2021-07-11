快訊

傳已和上海復星簽約取得BNT疫苗 鴻海與永齡回應了

有確診足跡 台中新光三越中港店今緊急休館採4防疫措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國造雷霆2000火箭彈違國際公約？ 中科院闢謠

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。記者洪哲政／攝影
國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。記者洪哲政／攝影

國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。但中科院曾證實，中科院研發的國軍雷霆2000反登陸火箭「群子彈」，具備自毁裝置，符合新的國際規範。而有學者提醒，在這個議題上，有些人自命國際觀、愛和平，或刻意配合中共，剝奪台灣反制能力，這個要注意。

財團法人國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲在某網路軍事社群貼文表示，國造雷霆2000集束彈頭的發展阻礙，有人說是要遵守國際公約，也就是「集束彈藥公約」(The Convention on Cluster Munitions, CCM) 。一副國際乖寶寶愛和平。

但他表示，這其實與「人權兩公約」等於「廢死」的誤解一樣，都是過度道德化解讀，變成自我設限。

蘇紫雲貼文說，其實依照內容條款，地雷公約也是，只要有自毀裝置，避免戰後殺傷無辜，就可生產使用。倒是有些人自命國際觀、愛和平，或刻意配合中共，剝奪台灣反制能力，這個要注意。

中科院前院長杲中興是雷霆2000火箭彈主要研發者之一，他過去就曾披露，針對國際「集束彈藥公約」已有新規範，就是要有「自毀設計」，簡單而言，就是殘餘彈料不能造成戰後許多落後國家以拾荒為生孩童的危險，「不能炸到他們」。我國火箭彈已有發射後自毀機制。

雷霆2000多管使用的MK30火箭彈就是「群子彈」的設計，破壞力強大。

國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。記者洪哲政／攝影
國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。記者洪哲政／攝影
國軍雷霆2000反登陸火箭中MK30就是「群子彈」設計。記者洪哲政／攝影
國軍雷霆2000反登陸火箭中MK30就是「群子彈」設計。記者洪哲政／攝影

火箭 中科院

延伸閱讀

學者：攸關全球戰略平衡 日對中戰略模糊轉清晰

一路從雷霆勇士守到籃網 塔克直呼盯杜蘭特是夢想

NBA／塞爾蒂克發動交易找回舊將霍福特 華克轉戰西區雷霆

共軍空中兵力擾我空防創紀錄 學者：政治意義大於軍事

相關新聞

國造雷霆2000火箭彈違國際公約？ 中科院闢謠

國軍雷霆2000反登陸火箭彈採集束彈設計，近期又有人掀這項設計疑違反國際「集束彈藥公約」爭議。但中科院曾證實，中科院研發...

「一家人輪穿一條褲子」 國安會前官員憶他認識的海地

我駐海地大使館遭疑似暗殺總統摩依士的武裝分子闖入，國安會前秘書長胡為真今天表示，這件事令他非常掛念，他也回憶和海地之間的...

國防部軍政副部長 柏鴻輝接任

行政院昨宣布，總統核定國防部軍政副部長由前國防部常務次長、國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。前國防部長、現任退輔會主委的...

【重磅快評】國防部改派文職副部長 蔡政府為掩護他？

7月1日國軍高層異動，然而國防部軍政副部長卻懸而未決，直到9日政院發布，由國防部前常務次長柏鴻輝出任。媒體報導，這是蔡政...

三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

國防部今天表示，因應全國疫情警戒第三級實施至7月26日，外離島部隊官兵暫停返台休假，三軍九校院聯合入伍訓練區分兩階段，第...

新冷戰再升溫？拜登擬「太平洋特遣艦隊」圍堵中共

近日美國媒體引述消息來源透露，拜登總統上任後，要求五角大廈設立的中國任務小組（China Task Force），已提出數個計畫，要扼止中國的擴張威脅。其中之一，是計畫組建一支常設的海軍太平洋特遣艦隊，以強化美國在西太平洋的軍事力量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。