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三級警戒延長 國防部：8月教召暫停、外島官兵暫停休假

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國防部表示，8月份後備軍人教育召集訓練暫停辦理，暫停辦理的教育召集，將不實施補召。本報資料照片
國防部表示，8月份後備軍人教育召集訓練暫停辦理，暫停辦理的教育召集，將不實施補召。本報資料照片

國防部今天表示，因應全國疫情警戒第三級實施至7月26日，外離島部隊官兵暫停返台休假，三軍九校院聯合入伍訓練區分兩階段，第一階段從今年8月9日開始施訓三周，第二階段是明年1月施訓4周。

國防部表示，因應三級警戒延長，官兵休假部分，外離島部隊官兵暫停返台休假，本島官兵休假須確實遵守「兩點一線」原則，避免跨區（駐地50公里以內）移動，本、外島官兵休假管制方式，如有家庭及個人需求者，授權各級指揮官可適度調節准假事由。

國防部表示，8月份後備軍人教育召集訓練暫停辦理，暫停辦理的教育召集，將不實施補召。

國防部表示，三軍九校院聯合入伍訓練區分兩階段，第一階段為8月9日至27日於各校院施訓，第二階段為明年1月3日至28日，軍官正期班於陸軍官校，士官二專班於成功嶺施訓。

國防部表示，第3梯志願士兵錄取考生，調整至7月27日入營報到，專業軍官及士官班考選，原訂7月17日考試，調整至7月31日實施。

國防部 疫情 軍人 教召

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