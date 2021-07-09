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柏鴻輝出任國防部軍政副部長 馮世寬16字言形容他

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
外傳柏鴻輝（右）出任國防部副部長，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬（左）曾力薦。圖/本報資料照
外傳柏鴻輝（右）出任國防部副部長，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬（左）曾力薦。圖/本報資料照

行政院發布由前國防部常務次長柏鴻輝出任國防部軍政副部長，前國防部長、現任退輔會主委的馮世寬在網路社群評論昔日部屬表示「見多識廣，存誠務實，敬業樂群，實能人也。」

柏鴻輝退伍後轉任財團法人國防安全研究院副執行長，該院臉書社群今天也貼恭賀文，表示在台灣與國軍需要和國際友邦承擔更多合作，積極扮演區域和平、穩定力量的時候，相信柏鴻輝可以配合國防部長邱國正，完成跨軍種、跨國際、融合軍文軟硬智慧力「協同作戰」的任務。

國防院今以「柏副執行長為國效力」為題在臉書粉專貼文表示，空軍飛官出身的柏鴻輝，能武也能文，在國防院期間曾領導同仁進行新課題訊息與認知戰的專題研究計畫。他也有國際歷練，曾經2次外派，擔任駐夏威夷聯絡官與國軍駐華府軍事代表團少將團長，國防院近期和捷克智庫歐洲價值中心簽署合作備忘錄，完成智庫外交突破的會議上也有他的身影。

國防院貼文指出，「如果沒有深具國際胸懷與識才慧眼的部長點將」，柏鴻輝會繼續留在國防院一起打拼。貼文緊接稱，邱國正部長與國防院霍守業董事長都是觀念新眼界廣的裝甲兵出身，期待空軍的柏鴻輝與兩位裝甲戰將空地一體的合作，在不一樣的戰場中， 展現國軍新局，創造中華民國智慧國軍的新時代。

柏鴻輝出任國防部軍政副部長，馮世寬今在一位旅美學者臉書上貼文表示，「見多識廣，存誠務實，敬業樂群，實能人也。」

外傳柏鴻輝出任國防部副部長，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬也曾力薦。

國防部 國軍 馮世寬

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