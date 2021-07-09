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空軍中將出身柏鴻輝接任軍政副部長 藍委：妥協的結果

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
將接任國防部副部長新職的柏鴻輝（右）任國防部常務次長時，是時任國防部長的馮世寬（左）的左右手。圖／本報資料照
將接任國防部副部長新職的柏鴻輝（右）任國防部常務次長時，是時任國防部長的馮世寬（左）的左右手。圖／本報資料照

國防部常務次長柏鴻輝出任國防部軍政副部長，立法院外交及國防委員會立委陳以信上午表示，他正面看待有空軍背景的柏鴻輝出任新職，但他認為柏應非層峰心目首選，近期外界近期對國軍高層「軍種平衡」的質疑，甚至軍種反彈，促成這個「妥協」的結果。

陳以信曾任總統府發言人，現為立法院外交及國防委員會立委，他先前曾公開呼籲，我國制度設計國安會與國防部共九位「軍機大臣」，蔡政府卻任命三位陸軍，即國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、國防部軍備副部長王信龍、一位海軍，即副參謀總長執行官梅家樹、三位文人即國安會秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉、副秘書長陳文政；兩位出缺，即國安會副秘書長、國防部軍政副部長，三軍統帥佈置身邊要臣，沒有空軍上將，恐成為台灣國防罩門。

外傳柏鴻輝出任國防部副部長，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬也曾力薦。

行政院發布由柏鴻輝出任國防部軍政部副部長後，陳以信今天表示，據他了解，蔡政府對於國防部軍政副部長的派任，大方向是要自國防安全研究院派遣文人，達到「文人領軍」指標；但究竟要選擇執行長林成蔚、副執行長柏鴻輝，甚至是某位國安高層，俱在當局一念間。

他認為，柏鴻輝不會是層峰心目中的第一人選，而國安高層沒有出任意願，但近期外界近期對國軍高層「軍種平衡」的質疑，甚至軍種的反彈，促成柏鴻輝出線，相信這是妥協的結果。

陳以信表示，雖然柏鴻輝沒有上將資歷，但曾任國防部常務次長，熟稔軍政運作，他正面看待有空軍背景的柏出任國防部軍政副部長一職。

國防部 國安會 陳以信

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