微解封棲蘭、明池13日重新開園 神木園區不開放

繼太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區，棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區也將於7月13日後「有條件」重新開園，神木園區則因100線林道持續封閉，暫不開放。

退輔會榮民森林保育事業管理處表示，轄下的棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區每日入園人數降載至4成，分別為365人和307人，若達人數上限後，將採一進一出管制；車輛接駁每班次含司機僅載運9人；室內展館、販賣小舖、園區導覽活動仍暫停開放。