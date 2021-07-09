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微解封棲蘭、明池13日重新開園 神木園區不開放

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
明池山莊開放住宿，每間客房以4人為限。圖／森林保育處提供
明池山莊開放住宿，每間客房以4人為限。圖／森林保育處提供

繼太平山國家森林遊樂區羅東林業文化園區，棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區也將於7月13日後「有條件」重新開園，神木園區則因100線林道持續封閉，暫不開放。

退輔會榮民森林保育事業管理處表示，轄下的棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區每日入園人數降載至4成，分別為365人和307人，若達人數上限後，將採一進一出管制；車輛接駁每班次含司機僅載運9人；室內展館、販賣小舖、園區導覽活動仍暫停開放。

至於住宿方面，開放5成住宿率，每間客房以住宿4人為限；餐廳除了外帶餐盒，也可以內用，早餐以同住房客為單位，並採梅花座形式，取餐均需配戴口罩和手套，而午餐、晚餐採預約分梯次入場，僅提供個人套餐。

棲蘭森林遊樂區將於7月13日重新開園。圖／森林保育處提供
棲蘭森林遊樂區將於7月13日重新開園。圖／森林保育處提供

森林遊樂區 羅東 口罩

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