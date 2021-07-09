聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院：柏鴻輝接任國防部軍政副部長
行政院今宣布，奉總統核定，國防部軍政副部長由國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。
行政院發言人羅秉成表示，柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立台灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等職務。在107年12月1日退伍後，於國防安全研究院擔任副執行長，學、經歷俱豐。
羅秉成指出，柏鴻輝嫻熟國防軍事、戰術戰略事務，並曾任國防部軍政系統中政務辦公室主任、常務次長等重要職務，實際參與國防事務革新、服役條例修正、五年兵力整建及國會問政質詢等多項重大工作，盼能借重柏鴻輝的豐富經驗，襄助部長持續推動各項國防業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言