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政院：柏鴻輝接任國防部軍政副部長

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
國家安全研究院副執行長柏鴻輝。圖／行政院提供
國家安全研究院副執行長柏鴻輝。圖／行政院提供

行政院今宣布，奉總統核定，國防部軍政副部長由國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。

行政院發言人羅秉成表示，柏鴻輝畢業於空軍官校70年班、空院83年班、戰院91年班、國立台灣大學EMBA國際企業管理碩士。軍職期間曾任駐美軍事代表團團長、空軍司令部政戰主任、政務辦公室主任、空軍司令部參謀長、國防部常務次長等職務。在107年12月1日退伍後，於國防安全研究院擔任副執行長，學、經歷俱豐。

羅秉成指出，柏鴻輝嫻熟國防軍事、戰術戰略事務，並曾任國防部軍政系統中政務辦公室主任、常務次長等重要職務，實際參與國防事務革新、服役條例修正、五年兵力整建及國會問政質詢等多項重大工作，盼能借重柏鴻輝的豐富經驗，襄助部長持續推動各項國防業務。

空軍 國防部 行政院

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