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退將賀中國共產黨黨慶 退輔會：傷害國民對榮民情感

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會副主委李文忠。圖/本報資料照
退輔會副主委李文忠。圖/本報資料照

中國共產黨日前慶祝建黨百年，陸軍退役中將黃炳麟被大陸官媒披露以「中華民族抗日戰爭紀念協會理事長」身份發出賀詞。退輔會今天表示，黃某致賀中共黨慶言論，其內容將淪為北京統戰樣板，造成外界對退將的誤解，傷害國民對國軍與榮民的情感。

新華社報導提及，對於中國共產黨日前慶祝建黨百年，中華民族抗日戰爭紀念協會理事長黃炳麟表示，「回望中華民族艱苦發展歷程，堅定圖強奮斗意志，深信兩岸中華兒女必將和衷共濟、團結向前，在偉大抗戰精神激勵下，創造璀璨未來，造就人民福祉。」

黃炳麟為陸軍退役中將，曾任國防大學陸軍指參學院院長。

退輔會今天發出聲明表示，針對「退將黃炳麟理事長向中國共產黨建黨百年祝賀」言論，退輔會副主委、發言人李文忠表示，關於黃理事長致賀中共黨慶言論，其內容將淪為北京統戰樣板，並且造成外界對退將的誤解，及傷害國民對國軍與榮民的情感，希望退將在敏感時機能考量國家尊嚴、社會觀感及台灣主流民意，謹慎對外發言。

抗日戰爭 退將 退輔會

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