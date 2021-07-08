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國防部新訂犯罪前科廠商限制認證要點 條件顯相對寬鬆

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸戰隊完成登船工具組採購招標後，預計採購18套登船工具組，分批交貨，因為廠商並非原廠代理，所以得標後曾經引起質疑。圖為登船示意。圖／美國海軍陸戰隊官網
陸戰隊完成登船工具組採購招標後，預計採購18套登船工具組，分批交貨，因為廠商並非原廠代理，所以得標後曾經引起質疑。圖為登船示意。圖／美國海軍陸戰隊官網

國防部近日發布新訂「限制合格廠商再申請級別認證及廠商所屬人員再任職期間作業要點」，欲從事國防產業的負責人、代理人、受僱人或其他從業人員，凡犯罪遭判刑者，依刑度不同，訂出不得再向國防部申請國防工業廠商級別認證的限制年限，凡犯罪遭判刑確定，至滿限制年限後，都要重新申請級別認證。

但國防部規定「相對」寬鬆，須重新申請級別認定者，是從「經判決有期徒刑未滿三年確定，而未受緩刑宣告或未准易科罰金、易服社會勞動者，限制一年不得再申請級別認證」起跳，犯相關罪責未滿三年並經緩刑者並不在限制之列。

根據報導指稱，海軍陸戰隊去年7月辦理18套突擊艇登船工具組採購招標，當時由一家與軍方屢屢發生違約糾紛，又有行賄軍方官員判決前科的公司得標，當時軍方信誓旦旦採購程序沒有問題，要求廠商依約11月交貨，但由於得標廠商非原廠代理，交貨後驗收未過，目前仍多次無法通過驗收，影響陸戰隊突擊艇成軍戰備時程。但這家公司負責人前科獲得緩刑，刑度也不到三年。

而為從事國防相關產業要有國防部發給合格廠商級別認證，國防部本月1日發布訂定「限制合格廠商再申請級別認證及廠商所屬人員再任職期間作業要點」，並自即日生效。國防部表示，國防部為辦理合格廠商經限制一定期間內不得再申請級別認證，及不得擔任其餘合格廠商的負責人、代理人、受僱人或其他從業人員，再申請級別認證或再擔任其餘廠商所屬人員之作業，特訂這項要點。

規定中分別訂定，判決有期徒刑各類刑度中，限制再向國防部申請級別認證的刑度，是從「經判決有期徒刑未滿三年確定，而未受緩刑宣告或未准易科罰金、易服社會勞動者，限制一年不得再申請級別認證」起跳。

國防部 陸戰隊 海軍

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