國防部公告限制中科院人員赴陸草案 留為國安赴陸後門

國防部公告「國家中山科學研究院人員申請出國出境辦法草案」，將正式限制中科院人員進入大陸地區、香港與澳門，中科院人員非經核准，除不得私自進入大陸地區或香港、澳門，也不得自當地轉機。但條例中也留下「特例」條款，指「涉及國家安全、利益或機密者申請進入大陸地區」，則需經由國防部複審，並經內政部會同國家安全局、法務部及大陸委員會組成的審查會審查許可，才能放行。

中科院自中國大陸取得研發利益，過去有例可循。國軍在台海飛彈危機後，下令中科院展開研發地對地巡弋雄二E飛彈任務，曾有學者披露，此事當年遭美國極力反對，阻撓我國取得關鍵零組件，曾讓我軍研發「雄風二E」巡弋飛彈「戟隼專案」的時程被迫延後。中科院官員也曾證稱，雄二E「鯤鵬引擎」研發過程，關鍵零件曾使用美方提供的金屬加工技術手冊來鑄造，卻通通失敗，後來竟發現「這是美國故意給的數據」；中科院靠蒐獲中共上海金屬工業研究中心為飛彈零件材料所作的實驗據數，才解決了關鍵渦輪盤等零件的鑄造技術。

國防部表示，因中科院肩負研發國防高科技的責任，涉及機敏資訊程度甚鉅，其業務屬性特殊，對中科院人員進入大陸地區、香港、澳門，包括在當地轉機，應採高標準的管制措施；此外，也考量大陸政府對香港及澳門實質統治，有解放軍進駐實況，因此參酌台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法第六條規定，並結合實務需求，定明進入大陸地區、香港、澳門的限制。

「國家中山科學研究院人員申請出國出境辦法草案」規定，中科院院長、副院長、董事會直屬單位主管或非屬政府機關代表的董事、監事，須由中科院院董事長、即國防部長核准，並副知國防部政治作戰局、國防部軍備局；而屬政府機關代表的董事、監事，由其服務機關核准，副知中科院。

草案規定，一級單位主管或相當主管層級人員，須由中科院院長核准，並副知國防部政治作戰局、國防部軍備局。此外，則由上一級主管核准。

但草案也規定可申請進入大陸地區、香港或澳門包含轉機的條款，如「配偶或四親等內親屬在大陸地區、香港、澳門，罹患傷病或有其他危害生命之虞等特殊情事需要探視，或處理其死亡未滿一年之事宜」與「經所屬機關（構）遴派或同意出席專案活動或會議」。

草案明訂，中科院人員申請進入大陸地區、香港或澳門的核准程序：「涉及國家安全、利益或機密者申請進入大陸地區，由本院權責單位及相關軍事委託機關(構)審查後，呈報國防部複審，經內政部會同國家安全局、法務部及大陸委員會組成之審查會審查許可；申請進入香港、澳門，經相關軍事委託機關(構)審查後，由本院依權責規定辦理」。