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資通電軍大隊長防疫期間夜晚營外餐敘 指揮部要懲處他

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
資通電軍有領導幹部被爆防疫期間夜不歸營外出餐敘，資通電軍指揮部今天表示，將對違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。圖為示意。圖／取自取自資通電軍影片
資通電軍有領導幹部被爆防疫期間夜不歸營外出餐敘，資通電軍指揮部今天表示，將對違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。圖為示意。圖／取自取自資通電軍影片

資通電軍有領導幹部被爆防疫期間夜不歸營外出餐敘，資通電軍指揮部今天表示，將對違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。

「蘋果新聞網」今天報導，駐地在台中新社的資訊通信聯隊資通支援第二大隊劉姓上校大隊長，今年3月9日晚上邀約所屬區隊2位女性輔導長等人聚餐，甚至還續攤去KTV喝酒唱歌，隔天清晨5點多方才回營區就寢。報導指稱知情人士爆料稱，劉姓大隊長已違反國軍兩性營規，遭人向國防部檢舉，部隊卻官官相護僅對劉輕懲，讓劉繼續在營內耍官威。

對此，資通電軍指揮部今(7)日表示，該部獲報後極為重視，已立即進行行政調查，並向查詢媒體澄清，有關「耍官威」、「女性軍官被迫陪同飲酒」等爆料內容，均與事實不符。

資通電軍指揮部指出，劉姓軍官於3月9日外散宿期間，確有邀約多名幹部至營外餐敘，但並未出現逾越男女分際情事；但該員已違反防疫期間不可邀約餐敘的要求，指揮部將依調查結果，對於該員違反軍紀要求情節，檢討嚴懲。

資通電軍指揮部強調，該部已援引為案例宣導，落實防疫作為及強化內部管理，確維軍譽。

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