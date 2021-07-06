因公致殘特勤郭耿宏退伍出院 袍澤感念他為國犧牲奉獻

因公致殘癱瘓的國安局特勤中心中校教官郭耿宏，今天「奉令」退伍「出院」，有特勤袍澤今天特別接他出院，社群上加油聲不斷，感謝郭將人生最精華的青春歲月奉獻給國家和單位，甚至犧牲了自己的身體健康。

國安局特勤中心中校教官郭耿宏2015年3月30日間，在訓練中心地下靶場實施「對向移動交錯實彈射擊訓練」示範演練中，遭其他學員誤擊，頸椎碎裂癱瘓至今，長期住院療養，成為調療戰士。

郭耿宏已服役廿年，已可領取退休年金，但距離中校最大年限屆齡退伍的時間還有6年，原可繼續療養領薪。但國安局人事處月前檢討因公受傷長期療養的個案時，國安局長陳明通裁示一切依法規處理，人事處遂依「陸海空軍軍官士官服役條例」相關規定處理，通知郭耿宏今（6）日須退伍離院。

有特勤中心袍澤今天上午特別到院接郭耿宏退伍出院，並在社群貼出合影，感謝郭將人生最精華的青春歲月奉獻給國家和單位，甚至犧牲了自己的身體健康，而我最大的遺憾是無法為你爭取到最大服役年限與更多的照顧，雖然軍旅生涯告一段落，但彼此感情不會結束。

但有袍澤留言表示，他對國安局這樣對待一個為國家犧牲付出生命特勤人員的感到憤怒；也有人表示，這對以「以身作盾、捨身無我」的特勤人員信條是諷刺，一點保障都沒有，誰還敢以身作盾、誰還敢捨身，為了公務而犧牲了一輩子的行動能力與健康，結果換來無情的對待。