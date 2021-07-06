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高嘉濱報退 劉志斌坐鎮的海軍司令部這樣詮釋

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱一個月前提出退伍報告，無心繼續在海軍發展。記者陳柏亨／攝影
海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱一個月前提出退伍報告，無心繼續在海軍發展。記者陳柏亨／攝影

日前傳海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱一個月前已出退伍報告，無心繼續在海軍發展；接近高嘉濱人士今卻宣稱此事「子虛烏有」。海軍司令部今天以人事案涉及個人權益及隱私，且具機敏性為由，未證實也未否認此事。

因應美軍艦艇定期穿越台灣海峽，共軍當前在海峽中線兩端增加艦艇部署，海軍艦隊指揮部是國軍當前應敵要職。高嘉濱申報退伍一事在海軍内部鬧得沸沸揚揚，一說其不滿海軍司令劉志斌未採納甫退役的前參謀總長黃曙光規劃，改用另位海軍將領接任副司令，二是艦指部與司令部之間，經常發生意見扞格，讓他決定提前報退。

高嘉濱軍職生涯備受黄曙光提拔，也是目前軍中出身潛艦系統中最資深的將領，報退訊息一出，有人認為高是和黄曙光同進退，且高嘉濱離開軍旅，恐影響目前海軍最重要的建軍任務國造潛艦任務。

但接近高嘉濱人士今宣稱，高嘉濱戮力從公，看不出高有打報告退伍或要離開軍中的跡象，認為高嘉濱要退伍的傳聞是子虛烏有。

但高嘉濱要退伍的傳聞是「子虛烏有」的說法，劉志斌坐鎮的海軍司令部今天表示，人事案因涉及個人權益及隱私，且具機敏性，建請媒體不宜過度臆測，避免影響單位及個人士氣。

高嘉濱(左二)晉任中將時，與家人和黃曙光(左三)合影。記者程嘉文／攝影
高嘉濱(左二)晉任中將時，與家人和黃曙光(左三)合影。記者程嘉文／攝影

海軍 軍艦 潛艦

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