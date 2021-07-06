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新輪型戰車將開火 105公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈到位

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛「105公厘輪型戰車」。圖／國防部
國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛「105公厘輪型戰車」。圖／國防部

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛「105公厘輪型戰車」。在陸軍209廠和中科院合作下，首輛樣車載台目前初步組裝完成，等待美製戰車砲整合砲塔。209廠今天發布決標案，採購樣車砲塔測試所需的「105公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈」等彈藥。

據了解，由209廠和工研院合作研製的獵豹輪型戰車底盤，為符合總重30噸重量的馬力和傳動，因此採全新設計，和過去雲豹載台明顯不同。車體由209廠設計組裝驗證，新105公厘砲塔則由202廠與中科院實施驗證。

國防部曾指出，規劃研發的105公厘輪型戰車未來將配屬聯兵營執行第一線打擊與反裝甲任務，由軍備局生製中心第202廠整合中科院武器統及209廠底盤載具研產能量，並開發新式105公厘穿甲彈。

209廠今天發布，以1402萬餘元向202廠採購「105公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈」，傳計劃作為輪型戰車砲塔射擊之用。

國防部軍備局以「獵豹專案」為名研製兩輛105公厘輪型戰車，中科院則以「勇武計劃」為名研製所需砲塔，並以商購方式，向美國沃特夫利特兵工廠（Watervliet Arsenal）採購兩門全新的M68A2 105公厘低後座力戰車砲。

據了解，「勇武計劃室」人員將於6月底前往美國東部馬里蘭州的亞伯丁試驗場（Aberdeen Proving Ground），進行兩門戰車砲的射擊驗證，若一切順利通過驗證，這兩門低後座力戰車砲將於空運方式，提前在8月前可望運抵台灣，與樣車砲塔與射控系統進行整合與測試。

國防部曾表示，為積極研發中的「105公厘輪型戰砲甲車」，國防部表示，美政府已核准輸出兩門M68A2戰車砲，預計今年（110）9月交貨。

國防部表示，軍備局自108年研發至今，已完成砲塔系統、底盤載具內部結構、夕型設計規劃、電腦模擬及新型彈藥開發，全案行進度已達40%。而今年預計完成第一輛樣車初步整合、第二輛樣車料件籌補整後文件初步編撰。

據了解，陸軍建軍現有兩百輛「輪型戰車」需求，計劃用以取代爲數不多且老舊的M41D與M41A3戰車。

209廠今天發布決標案，採購樣車砲塔測試所需的「105公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈」等彈藥。圖／取自政府採購網站
209廠今天發布決標案，採購樣車砲塔測試所需的「105公厘尾翼穩定脱殼穿甲曳光彈」等彈藥。圖／取自政府採購網站

國防部 中科院 陸軍

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