國造新指管系統結合戰鬥個裝 本月北部作戰區展開戰測

陸軍耗資23億餘元委中科院開發的「國軍地面部隊C4ISR系統」，經5年來開發，規劃本月起在北部第三作戰區、台北作戰分區、某裝甲旅及所屬、關渡地區指揮部展開戰術測評。陸軍司令部表示，這套先導生產的指管通訊系統，結合數位化戰鬥個裝，將是地面部隊的戰力倍增器，除可整合運用海、空情資及戰場報形成共同作戰圖像外，更可透過複式多元通資手段，有效傳遞各層級地面部隊作戰指管及情傳系統，提升三軍聯合作戰效能。

陸軍委中科院辦理這項「國軍地面部隊C4ISR系統-先導生產階段」計畫，過程全項系統解繳及測評都嚴重延誤，部分年度編列預算曾被全數報繳、測評延誤等過程，相關執行工項沒有執行，引起立法院關注。陸軍承諾今年開始執行戰測。

陸軍司令部表示，此案自民國104年核定成立專案編組、律定辦公室及10個專業分工小組執行管制全案推動。民國109年全項系統均已依委製協議書規劃期程，分批次完成裝備解繳及文件遞交，於今年1到6月執行教育訓練，7到9月執行作戰測評，並將中科院自力研發自動化指管軟體及數位化戰鬥個裝等裝備，納入專案內進行驗證及運用。

而根據公開預算書所載，陸軍計畫在北部第三作戰區、台北作戰分區、某裝甲旅及所屬、關渡地區指揮部等少數單位，執行這項先進C4ISR系統的換裝與驗證。陸軍司令部強調，戰測若未通過，不會進入下個擴大部署階段。

據預算書所載，相關系統包括由中科院執行通信站台建置、指管軟體功能開發及驗證、行動寬頻保密裝備鑑測及教育訓練模擬系統設計等。陸軍司令部認為，國軍地面部隊C4ISR系統-先導生產階段」，是地面部隊的戰力倍增器，除可整合運用海、空情資及戰場報形成共同作戰圖像外，更可透過複式多元通資手段，有效傳遞各層級地面部隊作戰指管及情傳系統，提升三軍聯合作戰效能。