國防部證實中共「小藍人」部隊存在 海上易擦槍走火

傳中共利用被稱呼為「小藍人」的海上民兵組織運送武器，國防部研判，這個是中共本身軍事體制下的一個民兵組織，其配屬的船隻噸數較大、堅固程度好、船速快，也有武裝，不光是對台灣，甚至對整個東海、南海週遭地區所有的人民、所有的漁船都會造成威脅與危害，同時更容易引起擦槍走火的事件。

民進黨立法委員趙天麟月前曾在立法院向國防部提出質詢，指美國媒體CNN報導披露，中國大陸在海上有「不承認的軍隊」，以民兵船偽裝成漁船，載送自動化的武器，被稱為「小藍人」部隊，國軍有掌握到嗎？

當時備詢的國防部副部長張哲平證實，「我們有掌握到」。他認為這個是中共本身軍事體制下的一個民兵組織，它本身的船噸數較大、堅固程度比較好、船速比較快，又有武裝，不光是對我們台灣，甚至對整個東海、南海週遭地區所有的人民、所有的漁船都會造成威脅與危害，同時更容易引起擦槍走火的事件。

現已轉任國防大學校長的張哲平當時說，中共將民兵組織運用在灰色地帶衝突的這個部分，其實我們都有掌握。

立委詢問，若海巡發現海上有發生武裝衝突可能性的時候，我們海軍的支援或合作有沒有在做演練？張哲平回應，海軍、海巡雙方有合作的協議，並定期操演，彼此共享情資，海巡勤務中心與海軍作戰指揮中心的訊息都是一致的，雙方會相互通報，也是即時的。