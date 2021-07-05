黃曙光剛退伍 頭號愛將也傳卸甲歸田

參謀總長黃曙光剛於本月1日屆齡退伍，不過近日海軍當中盛傳，現任艦隊指揮部指揮官高嘉濱，打算在下個月退伍。海軍高層雖然慰留，不過是否能留住人，尚在未定之天。由於高嘉濱與黃曙光同樣出身潛艦，黃曙光先前也不諱言，等到自己退伍之後，搭配潛艦國造計畫，替海軍建立水下戰力的重任，就得要高嘉濱繼續接棒完成。如今黃曙光剛退伍，高嘉濱也傳出辭意，讓軍中議論紛紛。

高嘉濱畢業於海軍官校75年班，本年班共有3位中將，包括現任副司令唐華、胡展豪，以及高嘉濱。唐、胡二人先升中將，民國108年元旦，高嘉濱以國防部總督察長職務占缺升中將，由於總督察長慣例都由資深中將擔任，以往從無讓少將占缺晉任的例子。當時海軍當中就傳出，這是因為時任海軍司令的黃曙光，考慮到自己屆齡退伍時，國造潛艦還無法完成，除了造艦工程之外，水下兵力的擴建與組訓也同樣重要；然而從海軍官校68年班的黃曙光以下，當時海軍中將以上重要幹部中，並無潛艦出身者，因此讓高嘉濱趕上「末班車」晉任中將。

同年12月1日，高嘉濱轉任艦隊指揮部指揮官。109年4月，一度因為敦睦艦隊染疫事件，他與參謀長陳道輝少將都被暫時調離現職接受調查，也引發外界質疑國防部與海軍「甩鍋」給敦睦支隊扛責。最後兩人均被記過兩次，於6月中官復原職。

距離屆齡退伍還很久的高嘉濱，之所以提出退伍，海軍當中目前有兩種說法：一是個人與家庭因素，二是艦指部與司令部之間，經常發生意見扞格，讓他決定提前報退。