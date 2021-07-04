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國防部：國軍發展整體防衛構想思維不曾改變

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，發展整體防衛構想以及創新、不對稱作戰思維，沒有改變。圖/中華民國陸軍臉書粉專
國防部今天表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，發展整體防衛構想以及創新、不對稱作戰思維，沒有改變。圖/中華民國陸軍臉書粉專

國防部今天表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，發展整體防衛構想，以及創新、不對稱作戰思維，沒有改變。

國防部參謀總長陳寶餘上將日前在公開場合中，提示國軍作戰指導須確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」作為建軍原則。軍中與學界都認為這是「整體防衛構想」（ＯＤＣ／Overall Defense Concept）「復活」，軍方內部透露，這是「濱海決勝」、「灘岸殲敵」重回作戰指導，國軍建軍重回台美共識。

國防部今天表示，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，發展整體防衛構想以及創新、不對稱作戰思維，是經過嚴格的審查、演訓驗證及共同討論所獲得的結論，並未改變；至於「聯合防空、聯合制海及聯合國土防衛」是指防衛作戰的階段。

國防部說，因應當前的敵情威脅，國軍將在戰術戰法及作戰指導上持續精進，維護國家安全。

國軍 國防部 陳寶餘

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