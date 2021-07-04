IDF天駒任務機返防清泉崗 CAP掛載好威引關注

因應共機挑釁，空軍IDF戰機進駐澎湖的「天駒任務」，目前全年度進駐澎湖戒備。傳這項戰備任務日前已進行交接，原駐馬公的12架三聯隊IDF戰機返防台中清泉崗基地，改由台南一聯隊IDF戰機進駐。戰機日前以戰鬥空中巡邏（CAP）的裝掛模式自馬公全裝返抵清泉崗，引起軍迷關注。

空軍過去固定在每年4月到9月期間，由台中清泉崗基地三聯隊、台南空軍基地一聯隊，以「天駒任務」為名，輪流以IDF經國號戰機前進部署澎湖馬公基地，以就近升空攔截來犯的共機，執行前線空防任務；9月後因當地東北季風強大，任務結束。

但因應共軍頻繁挑釁，空軍不但受命延長天駒任務的進駐時間為全年度，也宣示空軍其他各型機也將規劃前往馬公暫駐。傳空軍日前進行「天駒任務」交接，原駐馬公的台中清泉崗基地三聯隊的IDF陸續返防，改由台南空軍基地一聯隊IDF進駐，爾後兩聯隊執行天駒任務將以1年為期，再進行任務交接。

有軍迷目擊，駐防馬公的台中IDF日前陸續返防，且均全裝以CAP模式（Combat air patrol）掛載天劍一、二型飛彈，將戰備彈藥攜回。