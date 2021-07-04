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IDF天駒任務機返防清泉崗 CAP掛載好威引關注

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
因應共機挑釁，空軍IDF戰機進駐澎湖的「天駒任務」，目前全年度進駐澎湖戒備。傳這項戰備任務日前已進行交接，台中清泉崗基地三聯隊的IDF返防(如圖)，改由台南一聯隊IDF戰機進駐馬公。十餘架IDF戰機日前以戰鬥空中巡邏（CAP）的裝掛模式自馬公全裝返抵清泉崗，引起軍迷關注。圖／Ｗang Hsiang提供
因應共機挑釁，空軍IDF戰機進駐澎湖的「天駒任務」，目前全年度進駐澎湖戒備。傳這項戰備任務日前已進行交接，台中清泉崗基地三聯隊的IDF返防(如圖)，改由台南一聯隊IDF戰機進駐馬公。十餘架IDF戰機日前以戰鬥空中巡邏（CAP）的裝掛模式自馬公全裝返抵清泉崗，引起軍迷關注。圖／Ｗang Hsiang提供

因應共機挑釁，空軍IDF戰機進駐澎湖的「天駒任務」，目前全年度進駐澎湖戒備。傳這項戰備任務日前已進行交接，原駐馬公的12架三聯隊IDF戰機返防台中清泉崗基地，改由台南一聯隊IDF戰機進駐。戰機日前以戰鬥空中巡邏（CAP）的裝掛模式自馬公全裝返抵清泉崗，引起軍迷關注。

空軍過去固定在每年4月到9月期間，由台中清泉崗基地三聯隊、台南空軍基地一聯隊，以「天駒任務」為名，輪流以IDF經國號戰機前進部署澎湖馬公基地，以就近升空攔截來犯的共機，執行前線空防任務；9月後因當地東北季風強大，任務結束。

但因應共軍頻繁挑釁，空軍不但受命延長天駒任務的進駐時間為全年度，也宣示空軍其他各型機也將規劃前往馬公暫駐。傳空軍日前進行「天駒任務」交接，原駐馬公的台中清泉崗基地三聯隊的IDF陸續返防，改由台南空軍基地一聯隊IDF進駐，爾後兩聯隊執行天駒任務將以1年為期，再進行任務交接。

有軍迷目擊，駐防馬公的台中IDF日前陸續返防，且均全裝以CAP模式（Combat air patrol）掛載天劍一、二型飛彈，將戰備彈藥攜回。

國防部月前曾發布，以3億餘元預算，投入「馬公基地辦公及生活設施新建統包工程」，要讓馬公空軍基地設施符合「國軍於平時得以適時休養，戰時能精練戰技有效發揮」標準。

因應共機挑釁，空軍IDF戰機進駐澎湖的「天駒任務」，目前全年度進駐澎湖戒備。傳這項戰備任務日前已進行交接，台中清泉崗基地三聯隊的IDF返防(如圖)，改由台南一聯隊IDF戰機進駐馬公。十餘架IDF戰機日前以戰鬥空中巡邏（CAP）的裝掛模式自馬公全裝返抵清泉崗，引起軍迷關注。圖／Ｗang Hsiang提供
因應共機挑釁，空軍IDF戰機進駐澎湖的「天駒任務」，目前全年度進駐澎湖戒備。傳這項戰備任務日前已進行交接，台中清泉崗基地三聯隊的IDF返防(如圖)，改由台南一聯隊IDF戰機進駐馬公。十餘架IDF戰機日前以戰鬥空中巡邏（CAP）的裝掛模式自馬公全裝返抵清泉崗，引起軍迷關注。圖／Ｗang Hsiang提供

空軍 馬公 戰機

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