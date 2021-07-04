海軍新型LCM登陸艇海試曝光 不再是平底碰碰船

海軍新型兩棲運輸艦玉山艦（LPD-1401）月前已舉行下水儀式，目前正進行武器裝備艤裝，同案建造隨艦的新型LCM-1158工作艇，日前多次自高雄港出海進行測試，引起軍迷關注。外界注意到這艘新型LCM船殼底部採破浪的尖頭Ｖ型設計，不同於傳統LCM登陸艇平底設計，船速較舊型登陸艇快。

台船興建的海軍「新型兩棲船塢運輸艦」由蔡總統命名為玉山艦，這艘依據作戰需求所設計建造的新型兩棲作戰艦艇，可執行兩棲作戰丶人員運輸丶物資運補丶災害防救及人道救援等任務。載台現已完工下水，正進行海劍二防空飛彈、76砲等艤裝工程。同案「鴻運計畫」預算中，編列有建造隨艦LCM（Landing Craft Mechanized，LCM）工作艇一艘。

這艘新造LCM-1158艇日前陸續自高雄港出海進行海試，外界觀察，這艘新造LCM外型尺寸與舊型的LCM-6相近，但改採用兩具噴水式推進器，航行速度較舊型LCM快，艇上駕駛台加大並採密閉式，進出艙門設於後方，根據現場軍迷觀察，新型艇與舊型LCM相比較吃水較淺，推測該艇進出塢槽時，母艦壓艙應該不需太深。而新艇船底採破浪V型設計，不同於平底船遇浪嚴重顛簸，較為平穩。