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新任參謀總長上任起手式：「濱海決勝、灘岸殲敵」復活

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
參謀總長陳寶餘（左）上任後主持首個儀典「副參謀總長執行官新職介紹典禮」時，致詞即公開提及要求國軍確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的作戰指導執行戰訓任務。圖／軍聞社
參謀總長陳寶餘（左）上任後主持首個儀典「副參謀總長執行官新職介紹典禮」時，致詞即公開提及要求國軍確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的作戰指導執行戰訓任務。圖／軍聞社

國防部參謀總長陳寶餘上將日前在公開場合中，提示國軍作戰指導須確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」作為建軍原則。軍中與學界都認為這是「整體防衛構想」（ＯＤＣ／Overall Defense Concept）「復活」，國軍建軍重回台美共識。

國防部參謀本部今年初傳在現已卸任的國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光主導下，將前參謀總長李喜明強調的「整體防衛構想」（ＯＤＣ／Overall Defense Concept）規畫幾全推翻；李所提「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想遭棄置，國防部恢復原「聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」構想，各軍準則近期正大幅翻修，明顯「去李化」。

國防部雖否認此事，但據了解當時國軍一度確不再用「濱海決勝」等詞，也編組各聯參重修準則。而國防部所發布中華民國110年《四年期國防總檢討》（QDR），確也不再提及，而揭示國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，以創新不對稱作戰思維，強化遠程精準打擊能力。

台海安全研究主任梅復興也透過臉書貼文表示，台灣當局知道美國多年來一直強調台灣應該採用創新、非對稱的防衛思想來建軍，而且美方也大力支持ODC。所以雖然實際上已將其推翻，且明顯將建軍重點和絕大部分資源仍放在構建傳統兵力，如：戰車，戰機，重型自走砲，大型艦艇等項目上，但「嘴上還是非對稱非對稱的」，同時也不敢公開證實已放棄ODC。

但陳寶餘上任後日前主持首個儀典「副參謀總長執行官新職介紹典禮」時，致詞即公開表示：「堅強戰力是國家安全之基石，戰備整備為國防戰力之核心」，國軍官兵應抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，有效整合、分配各軍種情監偵單位與能量，掌握國際局勢與當前敵情，綿密橫向聯繫，研擬妥適因應作為，發揮早期預警、嚴密掌握、即時傳遞的功效，確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的作戰指導，創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，並透過演習任務，驗證戰術戰法，作為後續精進修正的參考依據，以建構戰力堅強的國防勁旅。

軍方內部透露，這是「濱海決勝」、「灘岸殲敵」重回作戰指導。而梅復興也透過臉書貼文評論陳寶餘談話說，陳雖然沒有直接提起「整體防衛構想」這個字眼，卻透過了強調「戰力防護」，「濱海決勝」與「灘岸殲敵」的作戰指導，委婉暗示「整體防衛構想」其實並未被廢除。

梅復興表示，在日前華府智庫一項GTI視訊座談會中，有講員提及美國國會推動的幾個挺台立法案中都有點名支持台灣落實執行「整體防衛構想」條文的聲音，顯然美國的友我勢力仍視ODC為美國協助台灣強化國防的共識點。但若ODC在台灣內部已經都名實俱亡了，這就頗為矛盾和尷尬了，有必要盡快與美方溝通。

梅復興指出，陳寶餘雖然未直接提起「整體防衛構想」這個字眼，卻透過了強調「戰力防護」、「濱海決勝」與「灘岸殲敵」的作戰指導，委婉地暗示「整體防衛構想」其實並未被廢除，至少精髓尚存。但至於這究竟只是國防部繼續應付老美的表面文章呢？還是「丞相，起風了！」的實質路線調整的一個初期指標？仍待進一步觀察。

國防部 國軍 陳寶餘

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