【專家之眼】我與美軍事交流 見樹不見林？

最近國內軍事報導議題又再度聚焦於陸軍近年來整編之聯合兵種營，報導提及從美軍派來專家，針對我國陸軍聯兵營實彈操演，抱持某些負面意見。

其實過去幾個星期，數起涉及美軍來台協助訓練媒體報導訊息，都未獲得台北與華盛頓主管部會證實。但媒體還是充分運用話語魔術，將相關發言人回覆不予置評，詮釋成官方並未否認，如此繪聲繪影充分將某種心理期待，投射在似有似無臆測想像空間。

在此不論其事之真實性，但若是台北與華盛頓軍事交流，僅將焦點匯聚在陸軍聯兵營，這其實在整個軍事作戰上，將會真是見樹不見林。在此逐條陳述下列數項觀察與分析意見，讓關心軍事朋友能夠更深入思考此等議題。

首先必須指出，雖然軍事先進強國有其可取之處，但是千萬不要迷信外來洋和尚，必然念經就會更高明。平心而論，美國投入協助盟友進行軍事合作交流業管單位，在其內部檢討會議中，其實就不斷強調，派遣軍事顧問，提供盟友各項建議時，務必要考量交流對象各項客觀條件，而且本身更須虛心理解掌握對方軍事思想、裝備編制、武器性能、組織架構、準則教令與戰術戰法。

美軍對於如何進行軍事交流與安全合作相當重視，而且亦有其長久累積傳統，並且在實務上亦須遵循既定法令規章，同時相關章法亦顯現在其軍事準則，力求以標準化、規範化來推動此等非作戰性軍事任務。

但是要在此強調，安全合作與軍事交流卻不屬於非戰爭性軍事行動（MOOTW：Military operations other than war），所以美軍針對安全合作任務要求與行動準據，曾經另外規範出編號JP 3-20，在2017年5月23號頒布，以「安全合作」（Security Cooperation）為名之聯合作戰教則。

其實遠在前述準則還在編修階段，美國國防部聯合參謀體系所轄「國際安全兵力協助作業聯合中心」（JCISFA：Joint Center for International Security Force Assistance）就曾經在2016年1月1日，針對相關計畫作為人為所須知基本概念，編寫過洋洋灑灑八大章，還附上課後測驗之教育訓練教材；此份「安全兵力協助作業計劃作為人員指南」」（Security Force Assistance PLANNER’S GUIDE）相關內容其實在美國正統指揮參謀學院與戰爭學院課程中，亦會提到整體概念；由此就可理解到美國對此項軍事任務是以極度嚴肅態度面對認真執行。

不論我國陸軍聯兵營操演是否真正邀請美軍相關人員前來交流，但就事論事，假若事後會將本身意見對外洩漏，其實是相當違反許多軍事交流基本原則與道德。此外就我國應對各項軍事威脅所將採取之應對行動來說，陸軍聯兵營所要面對之戰場狀況與預先擬定之作戰想定，其實會與能夠進行實彈演練之教練場內各項作為，存在著相當落差。

講得更明白些，假若將台海可能發生軍事衝突整個想定推演當作一齣戲，陸軍聯兵營只會在某幾幕中現身，同時在現身時，就其重要性與戰力規模來說，亦將不會占據整個舞台或是銀幕。最重要的是像聯合作戰訓練中心實彈教練場內之作戰場景，究竟如實重現機率有多高？台灣現實作戰環境落差有多大？所以當面對軍事實戰問題是如此千頭萬緒時，想像或許很豐滿，但現實卻是很骨感，因此必須理解，若僅聚焦聯兵營，實乃見樹不見林！