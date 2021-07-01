快訊

【7/1確診地圖】增47例本土3例境外、死亡13例！ 陳時中：群聚需要釐清

撐不下去了！福和客運8月停駛營運 衝擊基隆到新店運輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統為張冠群授勳 達成軍備自製指標有這三項

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，蔡總統為副參謀總長兼執行官梅家樹授上將階。圖/軍聞社
總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，蔡總統為副參謀總長兼執行官梅家樹授上將階。圖/軍聞社

蔡英文總統今天嘉許轉任總統府戰略顧問張冠群，指這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統、到勇鷹高教機首飛，張冠群功不可没。

總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，蔡總統頒授三等雲麾勳章給轉任總統府戰略顧問的張冠群，同時為副參謀總長兼執行官梅家樹授上將階。

軍聞社報導，蔡總統致詞時表示，國人對國軍的期待一天天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；她期許就任戰略顧問的張冠群上將、晉任的梅家樹上將務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍戰力更堅強。

蔡總統致詞時首先代表國人感謝張冠群及梅家樹對保衛國家的付出；並表示，今天的授勳、晉任除了是表達肯定，更是期許兩位在未來持續為國軍帶來進步。

蔡總統表示，張冠群擔任軍備副部長期間，對國軍建軍的軍備發展、國軍醫療服務、動員整備等，都有很大的貢獻。尤其張冠群是科技研究出身，非常了解科技發展的需求，也把理論運用在實務經驗上。這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統、到勇鷹首飛，張上將功不可沒。未來將持續借重張冠群，讓國軍的各式武器系統可以更加精進。

蔡總統接著指出，晉任上將的梅家樹，擔任過基隆艦艦長、146艦隊長，以及軍備局長、海軍副司令等職務，從海軍第一線到後勤單位，可以說是歷練完整。海軍的勤務不論是出海執行監偵，還是在港待命應變，都充滿了不確定性；不僅辛苦，還需要隨時因應危機做出決定。她相信有這些歷練的梅家樹一定能夠讓各項國防政策執行、推動更加順利。

蔡總統強調，國人對中華民國國軍的期待一天比一天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；因此身為三軍統帥，她期許就任戰略顧問的張冠群、晉任的梅家樹務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍的戰力更堅強。

蔡總統提到，梅家樹夫人也在典禮現場，她要藉這個機會再一次表達對國軍眷屬的感謝，他們的支持是最堅強的後盾，讓國軍弟兄姐妹能夠沒有後顧之憂，堅守崗位，保護國家。

總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，為張冠群轉任總統府戰略顧問、副參謀總長兼執行官梅家樹晉任上將，舉行授勳、授階儀式。圖/軍聞社
總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，為張冠群轉任總統府戰略顧問、副參謀總長兼執行官梅家樹晉任上將，舉行授勳、授階儀式。圖/軍聞社
總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，蔡總統頒授三等雲麾勳章給轉任總統府戰略顧問的張冠群。圖/軍聞社
總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，蔡總統頒授三等雲麾勳章給轉任總統府戰略顧問的張冠群。圖/軍聞社

國軍 梅家樹 海軍

延伸閱讀

張冠群任戰略顧問、梅家樹晉任上將 總統：戰力更堅強

功成身退 國防部歡送黄曙光榮退、張冠群榮調

國產疫苗拚7月上市「無望」 2指標看出蔡政府疫苗政策轉彎

上將異動空軍脫離「軍機大臣」列 藍委批評違建軍思維

相關新聞

輕武器抬頭？美軍NGSW計畫進入最後階段

美國陸軍所進行的次世代班用自動武器（NGSW）計畫目前已經進行到最後階段，這項計劃的最大特點在於放棄了傳統的5.56公厘彈藥，改用全新發展的6.8公厘彈藥。這項改良除了可以降低同等威力彈藥的單位體積和重量，而且有助於提升交戰距離和穿透力，讓步兵班排能夠在開闊或山地地形有效對抗使用較大口徑彈藥的敵軍。

蔡總統為張冠群授勳 達成軍備自製指標有這三項

蔡英文總統今天嘉許轉任總統府戰略顧問張冠群，指這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統...

張冠群任戰略顧問、梅家樹晉任上將 總統：戰力更堅強

蔡英文總統今天上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，她致詞時強調，國人對國軍的期待一天天加深，強化國防能力...

功成身退 國防部歡送黄曙光榮退、張冠群榮調

國防部昨日歡送光榮退伍的參謀總長黃曙光上將，以及調任總統府戰略顧問的軍備副部長張冠群上將。黃曙光致詞期許國軍維繫團結和諧...

貫徹戰甲車營外偵巡展現軍威政策 234旅「雲豹」出巡

陸軍機步234旅日前進行戰備偵巡訓練，聯兵營所屬雲豹八輪甲車營外機動進入戰術位置，配合實況場景演練，使官兵熟稔戰場景況，...

黃曙光退伍 邱國正盼持續給國軍建言

參謀總長黃曙光上將屆齡退伍、國防部副部長張冠群上將調任總統府戰略顧問。國防部今天舉行歡送典禮，國防部長邱國正高度肯定兩人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。