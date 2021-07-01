蔡總統為張冠群授勳 達成軍備自製指標有這三項

蔡英文總統今天嘉許轉任總統府戰略顧問張冠群，指這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統、到勇鷹高教機首飛，張冠群功不可没。

總統府今日上午舉行「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，蔡總統頒授三等雲麾勳章給轉任總統府戰略顧問的張冠群，同時為副參謀總長兼執行官梅家樹授上將階。

軍聞社報導，蔡總統致詞時表示，國人對國軍的期待一天天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；她期許就任戰略顧問的張冠群上將、晉任的梅家樹上將務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍戰力更堅強。

蔡總統致詞時首先代表國人感謝張冠群及梅家樹對保衛國家的付出；並表示，今天的授勳、晉任除了是表達肯定，更是期許兩位在未來持續為國軍帶來進步。

蔡總統表示，張冠群擔任軍備副部長期間，對國軍建軍的軍備發展、國軍醫療服務、動員整備等，都有很大的貢獻。尤其張冠群是科技研究出身，非常了解科技發展的需求，也把理論運用在實務經驗上。這幾年來，三軍的武器裝備都有很大的進展，從甲車砲塔研發、國艦國造的武器系統、到勇鷹首飛，張上將功不可沒。未來將持續借重張冠群，讓國軍的各式武器系統可以更加精進。

蔡總統接著指出，晉任上將的梅家樹，擔任過基隆艦艦長、146艦隊長，以及軍備局長、海軍副司令等職務，從海軍第一線到後勤單位，可以說是歷練完整。海軍的勤務不論是出海執行監偵，還是在港待命應變，都充滿了不確定性；不僅辛苦，還需要隨時因應危機做出決定。她相信有這些歷練的梅家樹一定能夠讓各項國防政策執行、推動更加順利。

蔡總統強調，國人對中華民國國軍的期待一天比一天加深，強化國防能力的作為刻不容緩；因此身為三軍統帥，她期許就任戰略顧問的張冠群、晉任的梅家樹務必戮力不懈，一起為國軍的精進打拚，讓國軍的戰力更堅強。