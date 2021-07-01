功成身退 國防部歡送黄曙光榮退、張冠群榮調

國防部昨日歡送光榮退伍的參謀總長黃曙光上將，以及調任總統府戰略顧問的軍備副部長張冠群上將。黃曙光致詞期許國軍維繫團結和諧，發揮國軍最堅實的戰力。張冠群則感謝歷任部長給予他在研發工作的支持與指導，祝福國防部部運昌隆。

軍聞社報導，國防部昨天在大直博愛營區歡送二位「功成身退」的將領，國防部長邱國正致詞時，肯定黃曙光、張冠群任內殫精竭慮，指導國軍戰訓整備及軍備研發生產等工作，期望二位將領秉持袍澤情深的情誼，持續提供國防施政寶貴建言，使國軍永續成長進步。

黃曙光也表達個人的感恩與祝福，他再次分享過往常勉勵部屬「忠於國家、忠於國軍、忠於團隊、忠於職責」的箴言，期許國軍同仁維繫團結和諧，發揮三軍一體、齊心一致的團隊精神，一起攜手努力，不斷為國家及國軍付出，發揮國軍最堅實的戰力。