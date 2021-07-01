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功成身退 國防部歡送黄曙光榮退、張冠群榮調

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部昨日歡送卸任的參謀總長黃曙光（右），國防部長邱國正頒贈黃曙光政績輯影冊等各類紀念品，感謝他服務軍旅期間對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。圖／軍聞社
國防部昨日歡送卸任的參謀總長黃曙光（右），國防部長邱國正頒贈黃曙光政績輯影冊等各類紀念品，感謝他服務軍旅期間對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。圖／軍聞社

國防部昨日歡送光榮退伍的參謀總長黃曙光上將，以及調任總統府戰略顧問的軍備副部長張冠群上將。黃曙光致詞期許國軍維繫團結和諧，發揮國軍最堅實的戰力。張冠群則感謝歷任部長給予他在研發工作的支持與指導，祝福國防部部運昌隆。

軍聞社報導，國防部昨天在大直博愛營區歡送二位「功成身退」的將領，國防部長邱國正致詞時，肯定黃曙光、張冠群任內殫精竭慮，指導國軍戰訓整備及軍備研發生產等工作，期望二位將領秉持袍澤情深的情誼，持續提供國防施政寶貴建言，使國軍永續成長進步。

黃曙光也表達個人的感恩與祝福，他再次分享過往常勉勵部屬「忠於國家、忠於國軍、忠於團隊、忠於職責」的箴言，期許國軍同仁維繫團結和諧，發揮三軍一體、齊心一致的團隊精神，一起攜手努力，不斷為國家及國軍付出，發揮國軍最堅實的戰力。

張冠群致詞時則表示，他個人的軍旅生涯，就是在中科院及國防部兩個單位服務，從基層執行單位、政策制定、推動及決策單位，期間的轉變，非常感謝歷任部長給予支持與指導，以及全體共事同仁們展現專心本務、腳踏實地的態度，貫徹執行任務；他特別以「感恩、感謝、感念」的心境，祝福國防部部運昌隆。

國防部長邱國正昨天歡送卸任的國防部副部長張冠群，國防部長邱國正頒贈張副部長政績輯影冊等各類紀念品，感謝他服務軍旅期間，對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。圖／軍聞社
國防部長邱國正昨天歡送卸任的國防部副部長張冠群，國防部長邱國正頒贈張副部長政績輯影冊等各類紀念品，感謝他服務軍旅期間，對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。圖／軍聞社

國軍 國防部 黃曙光

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