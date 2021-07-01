貫徹戰甲車營外偵巡展現軍威政策 234旅「雲豹」出巡

陸軍機步234旅日前進行戰備偵巡訓練，聯兵營所屬雲豹八輪甲車營外機動進入戰術位置，配合實況場景演練，使官兵熟稔戰場景況，強化臨戰訓練。

前陸軍司令陳寶餘曾下令，今年起逐步推動戰備部隊戰、砲、甲車營區外偵巡，並視後續新裝備成軍，擴大實施完整部隊跨作戰區的機動訓練，展現軍威。

軍聞社報導，執行此次戰備偵巡訓練的連長廖上尉表示，面對敵情威脅，部隊不可有一日懈怠，惟有嚴格及持續不斷的訓練，才是保衛國家的不二法則，藉由戰備偵巡，讓官兵熟稔戰場景況，磨練官兵戰技，平時做好訓練，戰時才能有效發揮部隊戰力。

曾歷經漢光演習、聯勇操演等重要操演的副排長黃士官長指出，部隊秉持著「戮力戰訓本務，平時多流汗」的原則，在訓練按程序、步驟、要領實施，扎實完成各項訓練。