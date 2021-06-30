軍方發想立院挺 宮廟義勇可擔任防衛動員重要支援角色

國防部建議將「宮廟義勇」納編戰時災防編組，未來將進一步與相關單位溝通，將其明文定義。立法院法制中心作成研究，指全台寺廟統計至108年底計1萬2279家，信徒人數93萬8099人。也有人提到宮廟林立已是台灣各地普遍現象，主管機關應明文定義「宮廟義勇」，遴選熱心社會公益的宮廟人士納為編管組織成員，或可在全民防衛動員機制中，扮演重要支援角色。

將「宮廟義勇」納編戰時災防編組，此案源於國防部長邱國正4月19日在立法院外交及國防委員會備詢時，應無黨籍立委林昶佐詢問時，以「甚至」的延伸語氣所作答詢內容，當日並由udn新聞網率先披露；隔日在國防部例行記者會中，國防部全動室軍事動員組組長朱森村再次確認此事，稱國防部會邀請相關主管機關研討，讓整個方案更適切、更可行。

「當日立委詢問，特種防護團目前沒放到災防編組，有無必要整合一起來參加災防演練，驗證戰時災害搶救能量。邱國正表示，有一項業務是國防部正在強化的，有一些已存在的民間組織，如後備軍人輔導組織、憲兵松、松梅等後備軍人組織，都可以納入，甚至於許多地方宮廟裡的義勇，這些人都可以納入，讓組織更加周延」。

立法院法制中心以「宮廟義勇納入後備動員相關問題淺析」為題作成報告，內容引述國防部說法指目前內政部僅定義警方、消防的義勇人員，例如山地義勇、交通義勇、消防義勇等，但尚未定義「宮廟義勇」，因此未來將進一步與相關單位溝通，將其明文定義。

研究指出，根據內政部統計台灣地區「主要的宗教」類別，計有22個。其中，全台寺廟統計至108年底計1萬2279家，信徒人數93萬8099人。宮廟林立已是台灣各地普遍現象，家家戶戶只要「拿香的」，其實都算是廣義信徒。

研究表示，有論者謂宮廟可成為台灣抵禦中共侵台的民防、心防堡壘；其能發揮的國防、民防作用，可能不下於20萬正規軍的意義，也不下於150萬後備軍人的意義。但也有人表示，國軍可以運用宮廟動員的構想，預期對於短期的政策議題操作，可能有效果；但正本清源之道，還是應該從兵役制度的常備、後備戰力改革著手。

報告引述國防部說法指出，我國防衛作戰，已不是單純的軍事行動，而是牽動整個國家軍力、民力、經濟實力等之「全民防衛動員」總體力量 。廟宇不僅是臺灣大部分居民的信仰中心，更兼具教化、救濟等功能，在民間多元信仰中占了非常重要的地位。法制局因此建議主管機關，應明文定義「宮廟義勇」，遴選熱心社會公益的宮廟人士納為編管組織成員，或可在全民防衛動員機制中，扮演重要的支援角色。

但法制局也表示，有論者謂宮廟義勇在重大災難事件發生後，都展現出龐大且快速的動員支援能量，但這跟國防部所主管的作戰事務顯然不是主力，「後備戰力」才是國人一直關注的焦點，面對後備召訓次數不公及專長缺員問題，為維公信力，建議後備軍人選充條件及召訓作業方式，宜以法律定之。