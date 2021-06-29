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清泉崗球場總經理被爆不戴罩違規打高爾夫 空軍：啟動調查
空軍轄管的清泉崗高爾夫球場在防疫三級警戒下，對外公告停止營業，但少將退役球場總經理陳孝華被爆於6月4、16、25日帶友人進場打球，還未依規定戴口罩。空軍司令部今天表示，將啟動行政調查。
TVBS今天報導此事時，披露球場內監視器畫面，有陳孝華帶友人進場打球的畫面。陳孝華面對媒體詢問時没有否認，稱「很多事没辦法拒絕」。而未戴口罩則是因位處空曠。
空軍司令部今天表示，將針對此案啟動相關行政調查，若違反規定，將依規定處置。
此事球場内監視器畫面外流，畫面顯示6月25日上午8點包括陳孝華在内兩名男子拖著球具進球場，且陳未戴口罩。此事在球場臉書粉專引發議論，披露陳4、6日也有類情有網友在停業公告下留言批評，籲台中市衛生局應立刻開罰。
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