清泉崗球場總經理被爆不戴罩違規打高爾夫 空軍：啟動調查

空軍轄管的清泉崗高爾夫球場在防疫三級警戒下，對外公告停止營業，但少將退役球場總經理陳孝華被爆於6月4、16、25日帶友人進場打球，還未依規定戴口罩。空軍司令部今天表示，將啟動行政調查。

TVBS今天報導此事時，披露球場內監視器畫面，有陳孝華帶友人進場打球的畫面。陳孝華面對媒體詢問時没有否認，稱「很多事没辦法拒絕」。而未戴口罩則是因位處空曠。

空軍司令部今天表示，將針對此案啟動相關行政調查，若違反規定，將依規定處置。

此事球場内監視器畫面外流，畫面顯示6月25日上午8點包括陳孝華在内兩名男子拖著球具進球場，且陳未戴口罩。此事在球場臉書粉專引發議論，披露陳4、6日也有類情有網友在停業公告下留言批評，籲台中市衛生局應立刻開罰。