海巡成功艦抵達花蓮港 東部護漁維權生力軍

海巡署新造安平級巡防艦「成功艦」（CG-602），今天由艦長劉康義領航抵達花蓮港。劉康義是花蓮人，對能返鄉守護東部海域備感榮耀，未來將全面提升東部海域護漁及維權任務。

東部地區機動海巡隊特別安排「台東艦」於花蓮港外進行噴水歡迎儀式，迎接「成功艦」成為東機隊海上巡緝與防疫工作的生力軍。

東部地區機動海巡隊表示，海巡署推動的「籌建海巡艦艇發展計畫－安平級巡防艦」共計規劃建置12艘，目前已完成首艘的「安平艦」（CG-601）及第2艘的「成功艦」（CG-602）交船作業。

「成功艦」返抵花蓮港後，艦隊分署將陸續安排艦上人員進行戰系裝備及成軍等教育訓練，完成後將盡速投入東部海域護漁及維權任務，守護民眾生命財產安全。

由中信造船公司承造的「成功艦」，採用4部MTU高速主機，航速可達44節以上，並設置最大射程達120米高壓水砲及搭載單點配賦式獨立作業的警備救難艇；武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統及1門（2管）20機砲遙控砲塔。

另外，透過「海巡智慧船舶指揮管理系統」（簡稱CGICS），將可於海上執行任務期間，與陸上勤務指揮中心或其他巡防艦艇進行視訊電話、多方會議與即時影音等作業，達到「看得到、聽得到、指揮得到」目標。