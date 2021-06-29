黃曙光退役 慈善機構披露他低調行善 胞妺趣稱打過架

參謀總長黄曙光將屆齡退役，安德烈慈善協會執行長羅紹和今天公開推崇黄近兩年低調捐輸6位數善款，遺憾軍中將少一位務實善良的官員。黃的妹妹台北市副市長黃珊珊也貼文說，她小時和黃曙光打過架，不太像兄妹，比較像兄弟！她恭喜黃曙光榮退，為他感到驕傲。

曾任國防部發言人的羅紹和已是知名慈善家。他今在臉書貼文，恭喜國防部參謀總長黃曙光上將即將榮耀退伍。他說，遺憾官場少了位誠實、務實、善良的高階官員。

羅紹和在貼文中感謝黃曙光二年來低調、默默捐款達六位數字，羅紹和歡迎黃曙光暨夫人在疫情之後到安得烈作志工。

黄珊珊今天則在臉書貼文表示，她的哥哥黃曙光六月底就要從軍職退伍，當了一輩子軍人，最後從參謀總長的軍職最高職務光榮退伍，我真的很以他為榮！雖然我們兄妹很少互相稱讚，也很少見面說話。

貼文說，其實，他升上少將時總統是陳水扁，馬英九總統時他升中將，蔡英文總統時他升上將，並升任海軍司令，之後又接任參謀總長，他剛升將軍的時候，最高興的就是爸爸和媽媽，出將入相，光耀門楣，真的是祖上積德才有這福份。

黄珊珊表示，她跟他差12歲，兩個都屬雞，在家裡很會鬥，我是個倔強的妹妹，反正他說甚麼我就是不聽，從小不知道吵過多少架，也打過架，哈哈，但這哥哥反而很忍受我，我出社會工作、選舉、從政，他從來沒有干涉我，也從來沒有過問我做些甚麼，反正我們就是很倔強的兩個人，不太像兄妹，比較像兄弟！

黄珊珊表示，他第一次升將軍時，其實我也很高興，軍人最重要的就是榮譽，保家衛國，他為國家做了很多事，我有這樣的哥哥，真的很驕傲！！雖然我以前從來不會說出來！

黄珊珊表示，在他沒有升上將之前，沒有人知道他是我哥哥，我們來自一個單純的軍人家庭，爸爸媽媽在民國38年到台灣，六個兄弟姊妹有四位從軍，我們沒有顯赫的背景，只能靠自己努力，現在他光榮退伍，終於可以陪嫂嫂過一點正常生活了，其實他真的太累太拚了！

黄珊珊說，曾經有些傳聞說黄曙光是因為她才得以升官，但也因為我才無法更上一層樓，她何德何能可以影響國家重要將領的職務？她和哥哥都是在自己的崗位上不斷的努力，盡自己的本分，如果只想靠關係或投機、沒有本事，就算天上掉下位子，也接不住吧！