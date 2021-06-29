快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

將領晉任 邱國正：落實動員機制 朝「平戰結合」邁進

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正為新科將領授階。圖／軍聞社
國防部長邱國正為新科將領授階。圖／軍聞社

國防部今日上午舉行「中華民國110年下半年國防部將官晉任布達暨授階典禮」，國防部長邱國正表示，將強化跨部會整合能力，要讓動員機制更加落實，朝「平戰結合」目標邁進，確保國家安全與永續發展。

軍聞社報導，典禮上午於國防部典禮廳舉行，由邱國正代表蔡英文總統為國防部晉任中、少將人員授階。而依中央流行疫情指揮中心第三級警戒政策指導，晉任將領依司儀唱名順序，逐一接受邱國正授階，以落實防疫規定。

邱國正致詞時表示，能夠獲得拔擢晉陞，是對過去傑出的工作表現、品德、學識以及才能的肯定，也代表將承擔更重的責任與使命，同時也要感謝軍旅生涯中，每一位工作夥伴、每一個團隊及眷屬的支持。

邱國正期勉所有晉任將領，秉持守法務實態度，忠於職守、清廉自持，確實肩負起國人對國軍的託付，並勉勵他們要「強化內部管理，發揮領導統御」、「掌握敵情威脅，戮力戰訓本務」、「建構堅實國防，展現防衛決心」。

邱國正首先提到，領導統御是部隊安定的基礎，而戰力的發揮與任務正常執行、運作，則繫於良好的內部管理，軍隊肩負國家安全重任，對內部管理及軍紀維護等要求應嚴謹以待，除了嚴格要求外，各級幹部更應以身作則，善用領導統御，凝聚團隊向心，鞏固戰力。

邱國正接續提到，面對敵情、疫情、極端天候等多重複合式威脅，國軍的各項戰備訓練更不容懈怠，各級部隊應持續按部就班，務實訓練，秉持「求實求精，從嚴從難」的精神，戮力戰訓本務，並強化官兵臨戰反應與三軍聯合作戰機制，具備應變各種狀況的能力，以建構保衛國家的可恃戰力。

邱國正表示，國軍的核心價值是維護國家安全及國防安全，除持續推動國防自主、武器籌購，提升自我防衛作戰能力；另強化跨部會整合能力，使動員機制更加落實，朝「平戰結合」目標邁進，確保國家安全與永續發展。

邱國正向晉任將領表達誠摯祝賀之意，並期勉所有人在既有的基礎上，精益求精，推動並落實各項政策，持續提升國軍戰力。

邱國正 國防部 國軍

延伸閱讀

邱國正主持國軍將官晉任 促強化臨戰反應聯戰機制

國軍禁跨區休假 國防部籲官兵：愛在鄉、留原地

防長邱國正證實 共軍山東艦船團正自南海北上移動中

國防部長邱國正：未來台澎作戰區指揮官不再界定是陸軍

相關新聞

黃曙光退役 慈善機構披露他低調行善 胞妺趣稱打過架

參謀總長黄曙光將屆齡退役，安德烈慈善協會執行長羅紹和今天公開推崇黄近兩年低調捐輸6位數善款，遺憾軍中將少一位務實善良的官...

將領晉任 邱國正：落實動員機制 朝「平戰結合」邁進

國防部今日上午舉行「中華民國110年下半年國防部將官晉任布達暨授階典禮」，國防部長邱國正表示，將強化跨部會整合能力，要讓...

不畏疫情 馬防部雲台操演夜間火網震撼展現戰力

國軍戰備訓練不因疫情而停歇，陸軍馬祖防衛指揮部日前舉行「雲台操演」，多輛甲車穿梭街頭，參演部隊在夜幕依想定計畫向目標區實...

潛艦國造推手 邵維揚升中將

國防部昨天公布將級人員定期晉任名單，計有國防部參事邵維揚少將等三人晉任中將、憲兵二○四指揮部成家麒上校等廿三員晉任少將，...

國軍高層一片綠油油陸軍 蔡政府再次打破慣例是對軍中人事的通透？

參謀總長黃曙光6月30日屆齡退伍，陸軍司令陳寶餘上將接任參謀總長，副參謀總長執行官徐衍璞上將接任陸軍司令，副參謀總長梅家樹中將升執行官，晉升二級上將；國防部軍政副部長張哲平上將調任國防大學校長，國防大學校長王信龍上將調任軍備副部長，軍備副部長張冠群上將轉任總統府戰略顧問。國軍現役八位上將，除空軍司令熊厚基、海軍司令劉志斌，其他全部異動。

國軍最新中少將晉升 海軍潛艦推手、憲兵體能王出列

國軍110年7月1日將級人員定期晉任，國防部明天授權各軍種自行授階。國防部今日公布晉升名單指出，包括海軍邵維揚少將等3人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。