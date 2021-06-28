國軍最新中少將晉升 海軍潛艦推手、憲兵體能王出列

國軍110年7月1日將級人員定期晉任，國防部明天授權各軍種自行授階。國防部今日公布晉升名單指出，包括海軍邵維揚少將等3人晉任中將；成家麒上校等23員晉任少將。相關晉任均於110年7月1日生效。

國防部指出，此次晉任中將人員計李天龍、謝其賢、邵維揚等3員，晉任少將人員計鄒怡堅、江義誠、林振裕、張純志、成家麒、毛建秋、王岳洋、唐永清、黃建勝、賀少華、陳恒偉、林士偉、趙建華、陳益志、蔡則明、董冀星、魏義文、王家榮、許秉初、邱正彬、彭慶渝、蔡順元、耿英傑等23員，合計26員。

晉升中將的邵維揚是國防部參事，是潛艦國造要角；另外，憲兵原本只有負責首都衛戍的202指揮部是少將，蔡總統核定負責中部台中市的203指揮部、南部高屏、花東、澎湖憲兵的204指揮部指揮官，也由上校升格少將，都在這波獲得晉升。

憲兵204指揮部指揮官成家麒將於明日晉任少將。成家麒不但是憲兵知名的「書法家」，曾在軍中辦展展示蒼勁的書法功力，且他體能強健，擅長三鐵競賽，至今仍經常「率領」全家人包括髮妻，參加民間各項三鐵、馬拉松賽事，兩個兒子目前都就讀空軍官校。

此外，政戰學校80年班畢業的邱正彬是國安局督察處長，他出身國安局科技中心，是國安局近年晉升少數的政戰少將。