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阿帕契直升機「天鷹專案」結案 還在等美退還結餘款項

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／本報資料照
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／本報資料照

我國以「天鷹專案」以500餘億元對美採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機陸軍司令部今天表示，此案已由國防部核定結案，現正依財務作業規定，由美方精算案款，將待美方提供最終季帳單後，依法辦理軍購餘款退匯及報繳國庫。

台美軍購案軍購款項，依我國與美國政府簽訂的各軍購案發價書付款期程支付予美方帳戶，由美方依個案「專款專用」管理，確保有足夠額度用於支付國防合約商，以滿足我國戰備整備所需各項武器裝備採購程序；而結案時，台美雙方須各自精算軍購案應支付的最終金額，若有餘款，美方須退匯給我國，這就是「軍購結餘款」。也因為這筆款項已在美方手中，要還給我國，等於要美方將進入口袋裡的錢再還回來，美方因此常提出以其他項目支用的要求取代，希望不用退款。

陸軍「天鷹專案」結案前，據稱有新台幣數十億元結餘款項，傳美軍透過美國在台協會（AIT），要求以延長在台技術協助、技術代表留台等方式，把經費支用完畢，建議軍方不須繳回國庫。

不過，美方提出支用款項的項目不符陸軍需求，陸軍遂以結餘款依財政作業規定必須繳庫為由，傳一度與美方相持不下。但國防部對此曾下達政策指示，強調陸軍「天鷹專案」未來完成結算後的餘款，均會依照規定報繳國庫。

陸軍司令部今天進一步表示，此案已由國防部核定結案，刻依財務作業規定，由美方精算案款，將待美方提供最終季帳單後，依法辦理餘款退匯及報繳國庫。

陸軍「天鷹專案」以包含軍售、訓練及國內配合款總預算約572億元預算，採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機。其中編號「808」的AH-64E 2014年4月25日在龍潭基地附近進行飛行訓練時，不慎失事，我方當時原計畫以匯差結餘款約20億元另採購一架AH-64E，但美國國務院並未同意。目前陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機仍維持29架。

陸軍 直升機 阿帕契

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