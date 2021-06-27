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上將異動空軍脫離「軍機大臣」列 藍委批評違建軍思維

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長張哲平7月1日調任國防大學校長。軍聞社
國防部副部長張哲平7月1日調任國防大學校長。軍聞社

國防部日前發布上將異動，7月1日起由陸軍司令陳寶餘出任參謀總長，國防部要職中唯一空軍席次的國防部政務副部長張哲平，則調任國防大學校長，外傳遺缺可望由文人出任。有立委批評，三軍統帥佈置身邊軍機大臣，竟然一個空軍上將都沒有，且未來可能「重文輕軍」，成為台灣國防上最大罩門所在。

陳以信曾任總統府發言人，當年也曾身兼國安會發言人，熟悉國安系統運作。針對上將人事異動，他在臉書貼文表示，現代戰爭特別強調陸海空軍相互協調的三軍聯合作戰，尤其台灣是島，一旦交戰，空軍為首，海軍為次，陸軍為後，但當今三軍統帥的建軍思維完全背其道而行。

陳以信表示，制度設計國安會與國防部共九位軍機大臣，她卻任命三位陸軍（即國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、國防部軍備副部長王信龍）、一位海軍（副參謀總長執行官梅家樹）、三位文人（國安會秘書長顧立雄、副秘書長徐斯儉、副秘書長陳文政）、兩位出缺（國安會副秘書長、國防部軍政副部長），顯然統帥的建軍思維倒過來，是陸軍為重、海軍次之、空軍沒有。

陳以信進一步說，尤其未來國安會副秘書長與國防部軍政副部長，如果依例都補文人，那麼軍機配置就變成「五文四軍，文多於軍」，易被批評為重文輕軍。

陳以信說，雖說未來趨勢終是文人領軍，但現在兩岸軍事對峙升高，台海空中情勢瞬息萬變，外交部長不是才對美媒說要為對岸武統做準備，三軍統帥豈能沒有備戰之心，佈置身邊軍機大臣竟然一個空軍上將都沒有，反讓這次國軍人事佈局凸顯出台灣國防上最大罩門所在，竟然就是三軍統帥自己。

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