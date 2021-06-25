解讀上將搬風弦外之音 空下軍政副部長「等待」誰？

蔡政府進行六位國軍上將人事調整，刻意將國防部軍政副部長張哲平調至國防大學空下現職，政壇盛傳可望由軍人退役的文人出任。

陸軍司令陳寶餘出任參謀總長，一則其勇於任事精神受到層峰肯定，另外國軍著眼進一步將開展的全民國防、後備改革，未來相關業務名雖由全民防衛動員署總括，但練兵部署實際上卻仍需陸軍支援協調，加上防疫亟需的陸軍化學兵，參謀總長與陸軍司令徐衍璞動見瞻觀。

國軍現階上將目前仍維持陸軍四位，包括陳寶餘、徐衍璞與國防部軍備副部長王信龍、總統府戰略顧問張冠群；海軍兩位，包括海軍司令劉志斌、副參謀總長兼執行官梅家樹；空軍兩位，包括國防大學校長張哲平、空軍司令熊厚基。各軍種上將的比例沒有變化，堪稱穩定。但台海周邊遭共軍挑釁，戰備壓力都落在海空軍兵力上，部長、副部長與參謀總長等要職要職卻全被陸軍攻佔，海、空軍難免心有戚戚焉。

但以軍種「負面」事件分析，空軍去年曾出現未經向層峰報備即對美採購愛國者三型防空飛彈延壽軍購案，近期又因空軍作戰指揮部軍官有群聚確診現象，其中一名確診者奉令回高雄隔離，卻不慎引發地方政府不滿，受到關注。

海軍在參謀總長黃曙光積極從事下，縱使推動「潛艦國造」動工有功，但負面傳聞不斷，且撇開面對獵雷艦採購弊案失策不說，軍備採購上仍時有負面傳聞；加上海軍出身的前參謀總長李喜明在任時傳與高層在建軍理念上「打對台」，顯然讓民進黨面對軍風較開放的海、空軍，用人上出現保守心態。在與民進黨「軍政協調」的經驗上，行事謹慎、未曾「犯事」的陸軍，因此佔盡上風。

黃曙光退役後，去處未明，民進黨此時刻意將張哲平調開空下軍政副部長一職，在蔡總統昨頒授黃勳章時一句期勉他持續為國軍貢獻心力的致詞，政壇因此聯想有無可能由退役的黃曙光以文人身份接任副部長，繼續督導由其一手推動的潛艦國造業務。

不過，潛艦國造設計已定，後續建造執行業務，由具有軍備業務經驗的新任副參謀總長執行官梅家樹督軍，綽綽有餘。黃曙光以文人身份出任副部長，並不合軍中常理，但蔡政府在軍中將領人事安排上屢有不按常理出牌之舉，空下副部長一職未處理之舉，「等待」態勢明顯，由軍人退役的文人或純文人出任，勢為趨勢。但究竟是黃曙光或其他人選，只能等層峰拍板定案。