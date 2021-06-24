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參謀本部陸軍副參謀總長遺缺傳由陸軍副司令王興禮接任

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍副司令王興禮。記者洪哲政／攝影
陸軍副司令王興禮。記者洪哲政／攝影

國防部今發布上將異動人事，因應參謀總長黃曙光7月1日屆退，遺缺將由陸軍司令陳寶餘上將調任，陸軍司令則由參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任，有一席陸階副參謀總長須補實，軍中傳聞將由陸軍副司令王興禮接任，遺缺則由陸軍八軍團指揮官傅正誠調任。但相關人事訊息並未獲國防部證實。

因應參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞上將調任陸軍司令，軍內傳聞7月1日陸軍將領人事異動調整如下：

陸軍副參謀總長由陸軍副司令王興禮接任，遺缺由傅正誠接任；八軍團指揮官由馬防部指揮官章元勳調任；馬防部指揮官由六軍團副指揮官張俊志接任；六軍團副指揮官則由國安會少將萬文卓接任佔中將缺；國防大學副校長由金防部指揮官賀政接任，原副校長張捷則接任金防部指揮官。

但上開人事訊息今天未獲國防部證實。

陸軍 國防部 國安會

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