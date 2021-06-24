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悼念殉難美軍 AIT「安全合作組」罕見在台舉行活動
美國在台協會（AIT/T）台北辦事處負責台美軍事交流聯繫的「安全合作組」日前舉行紀念會，在台北大安區的戰俘營紀念牆追悼二戰情期在台殉難的美軍。AIT特別透過社群對外發布訊息，表示「坦承面對歷史，向來是美國、台灣及日本堅定安全夥伴關係的重要基礎」。
美國在台協會台北辦事處（AIT／T）內設有「安全合作組」與「聯絡事務組」，由現役美軍軍官包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊，負責台美軍事交流事宜。安全合作組是由過去的「技術組」升格，而過去相當低調，近年因政策開放逐漸有曝光度，但在台公開舉行活動仍屬罕見。
AIT昨日在臉書粉團貼文表示：2021年6月19日，台灣戰俘營紀念協會創辦人兼會長何麥克 (Michael Hurst MBE) 為美軍戰俘舉行小型追悼儀式，和美國海外作戰退伍軍人協會9957分會人員一起在位於台北大安區的戰俘營紀念牆，向1945年6月19日被日本帝國軍處決的14位美軍戰俘致敬。
貼文披露，儀式中9957分會指揮官陳鷹 (Scott Ellinger)、美國在台協會安全合作組空軍專案主任祁必逸 (Nathan Kibby)，以及退輔會簡任視察王凱珩皆出席儀式。坦承面對歷史，向來是美國、台灣及日本堅定安全夥伴關係的重要基礎。
陳鷹是美軍退役特戰中校軍官退役，曾任職AIT，退伍後在台灣仍相當活躍；美國在台協會安全合作組空軍專案主任祁必逸則首度曝光。
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