美軍神盾艦穿越台海 公布戰情室監控周邊畫面

國防部今(23)日表示，一艘美軍驅逐艦，航經台灣海峽由南向北行駛。美軍第七艦隊也表示，22日通過台海的是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。

國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美國第七艦隊公共事務部台北時間今天清晨也發出新聞稿，同時在社群公布艦艇通過台海時艦上官兵在戰情室（CIC）等各崗位執行戰訓畫面。

第七艦隊表示，勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54），22 日依國際法例行通過台灣海峽，並指依海峽屬國際水域。該艦通過台灣海峽表明了美國對維持印太地區自由開放的承諾。而美軍能在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。