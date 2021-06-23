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美軍神盾艦穿越台海 公布戰情室監控周邊畫面
國防部今(23)日表示，一艘美軍驅逐艦，航經台灣海峽由南向北行駛。美軍第七艦隊也表示，22日通過台海的是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。
國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
美國第七艦隊公共事務部台北時間今天清晨也發出新聞稿，同時在社群公布艦艇通過台海時艦上官兵在戰情室（CIC）等各崗位執行戰訓畫面。
第七艦隊表示，勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54），22 日依國際法例行通過台灣海峽，並指依海峽屬國際水域。該艦通過台灣海峽表明了美國對維持印太地區自由開放的承諾。而美軍能在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。
5月18日，柯蒂斯·威爾伯號也曾通過台灣海峽南下進入西沙群島海域。美國總統拜登就職以來，這是美國軍艦第6次穿越台灣海峽，包括2月兩次，3月、4月和5月各一次，均為勃克級神盾飛彈驅逐艦。
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