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美軍神盾艦穿越台海 公布戰情室監控周邊畫面

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍第七艦隊表示，22日通過台海的是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。圖／美軍第七艦隊臉書粉專
美軍第七艦隊表示，22日通過台海的是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。圖／美軍第七艦隊臉書粉專

國防部今(23)日表示，一艘美軍驅逐艦，航經台灣海峽由南向北行駛。美軍第七艦隊也表示，22日通過台海的是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）。

國防部表示，美艦通過台灣海峽北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美國第七艦隊公共事務部台北時間今天清晨也發出新聞稿，同時在社群公布艦艇通過台海時艦上官兵在戰情室（CIC）等各崗位執行戰訓畫面。

第七艦隊表示，勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54），22 日依國際法例行通過台灣海峽，並指依海峽屬國際水域。該艦通過台灣海峽表明了美國對維持印太地區自由開放的承諾。而美軍能在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

5月18日，柯蒂斯·威爾伯號也曾通過台灣海峽南下進入西沙群島海域。美國總統拜登就職以來，這是美國軍艦第6次穿越台灣海峽，包括2月兩次，3月、4月和5月各一次，均為勃克級神盾飛彈驅逐艦。

美軍第七艦隊披露是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）通過台海時艦上官兵在崗位上執勤畫面。圖／第七艦隊臉書粉專
美軍第七艦隊披露是勃克級飛彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（DDG 54）通過台海時艦上官兵在崗位上執勤畫面。圖／第七艦隊臉書粉專

台灣海峽 美軍 飛彈

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