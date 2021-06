專家籲台灣提供軍事設施作為美軍「盟邦戰爭儲備」

美軍內部現正為如何嚇阻共軍的軍力部署產生嚴重意見分歧,有專家呼籲台灣方面,在負責亞太防務的美軍印太司令部主張須在西太平洋第一島鏈內維持相當規模兵力與打擊火力之際,應提供本島軍事設施,爭取作為美軍「盟邦戰爭儲備」,以供美軍將來在第一島鏈作戰時的前進火力投射備選基地。

台海安全研究中心主任梅復興上午在臉書貼文披露,美國國防部、美軍以及國會現正因該當如何佈置兵力應對中共發生了嚴重意見分歧。主要的爭議環繞著究竟應該將阻擊共軍的兵力火力部署在第一島鏈周遭?還是將主力保留在國際換日線以東?

貼文指出,負責亞太防務的美軍印太司令部認為,必須在西太平洋第一島鏈,包括日本、琉球、台灣、菲律賓、婆羅洲一線內,維持相當規模兵力與打擊火力,才可能對中共在台海、東海、南海等熱點地區的軍事進犯作出及時、有效的反應。

梅復興表示,今年四月底才退役的前印太司令戴維森上將(ADM. Philip S. Davidson)即主張,必須實際在西太平洋執行嚇阻中共任務,能於24至72小時內採取有力、可恃的干涉行動。但戴維森的疾呼並未得到美國國防部支持。

他說,這是因為美國國防部的「成本評估與計劃評鑒辦公室」(Office of Cost Assessment and Program Evaluation/CAPE)以及「淨評估辦公室」(Office of Net Assessment/ONA)卻對上述觀念無法認同。

梅復興表示,CAPE與ONA反對在西太平洋預先集中兵力的主要理由,是由於中共已發展並部署規模龐大的長程飛彈,可以精準打擊第一島鏈周遭、乃至第二島鏈內的幾乎任何美軍或盟邦基地,甚至以多種手段攻擊在航的美軍水面艦艇。也就是說,此派的分析認為,美軍兵力在第一島鏈內的存活性堪虞,因此主張著重發展籌建長程打擊火力,例如: 超中程飛彈、極倍音速武器、新型匿蹤轟炸機等,並將兵力平時部署在國際換日線以東包括夏威夷、阿拉斯加、甚至美國西岸等基地,待戰事發生後,再投入西太平洋地區。

但梅復興說,美國國會的勢力,尤其共和黨議員,卻傾向力挺美軍印太第一線領導階層的務實觀點,不認同五角大廈的前瞻分析。國會顯然認為任何主張砲聲一響就先把兵力東撤避險,然後再在先進武器與長程火力加持下逐步反攻西進的構想無非是癡人說夢的童話。甚至還有參議員透過助理放話,國會可以批准改善兵力態勢所需的預算,惟前提是這些兵力戰力必須配署在國際換日線以西!

他説,由於此爭議直接攸關美國國防預算的分配排序、兵力的部署以及部隊在西太平洋地區的輪調駐防頻率等重大決策,五角大廈、印太司令部與國會目前仍在鏖戰角力中。

梅復興認為,就台灣而言,美軍繼續在西太平洋地區駐有可阻擊共軍犯台企圖的兵火力,足供其立即、就近反應馳援,顯然極為重要,因此自當支持印太司令部的立場,並運用各種管道向美爭取相關政策決定。

他說,台灣應思索如何與美國拓展軍事安全合作,為美方在抗中前緣提供更多的戰略選項,協助優化美軍的兵力部署與作戰彈性,從而強化對中共的嚇阻、確保台海安全。

梅復興主張,簡要來說,就是提供台灣做為美軍將來在第一島鏈作戰時的前進精準火力投射備選基地,並預做相關配套準備。

他建議,在具體作法上,可提議美國在台灣預置戰備物資,如武器裝備、彈藥、後勤資源等,以利於戰爭爆發時迅速投入作戰使用。至於實際儲存設施的構建、管理與戰時的使用時機、美、台人員作戰管制等,均可與美方商議,並參考、例援美國曾先後在以色列、沙烏地阿拉伯、南韓等國設置的「盟邦戰爭儲備」(War Reserves Stock Allies/WRSA)或預置裝備庫存制度。此外,亦可與美方協定必要時提供台灣的基地、地下化設施等供美軍使用,甚至協作優先構建美軍戰時所需的特殊設施,以預做準備。

他說,前述種種美台軍事合作除戰時軍事價值外,在衝突前也具有相當的準軍事聯盟象徵,頗具嚇阻與戰略意義,值得政府積極推動。