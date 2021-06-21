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傳海軍威海營區年底西遷 海軍司令部：按完工進度搬遷

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
基隆市府曾宣示「軍用碼頭及威海營區（如圖（西遷工程」進度超前，可望於年底完工，傳海軍131艦隊年底將陸續展開搬遷。記者洪哲政/攝影
基隆市府曾宣示「軍用碼頭及威海營區（如圖（西遷工程」進度超前，可望於年底完工，傳海軍131艦隊年底將陸續展開搬遷。記者洪哲政/攝影

基隆市府曾宣示「軍用碼頭及威海營區西遷工程」進度超前，第一期可望於年底完工，傳海軍131艦隊年底將陸續展開搬遷。海軍司令部昨日表示，將全力配合基隆市政府港市規劃及港務分公司各項工程完工進度，辦理搬遷作業。

海軍成功級繼光軍艦日前泊靠基隆港東岸4號碼頭，位置正對當地某知名大樓飯店，有民眾疑自大樓拍攝軍艦作息，艦隊西遷至對岸較具隱密性的西14、15號碼頭案受到關注。

基隆港「軍用碼頭及威海營區西遷工程」第1期可望提前今年底完工的，是第1期工程包括興建艦隊辦公大樓、艦隊生活大樓等。第2、3期工程分在西8號碼頭興建陸戰隊及綜合大樓，西14、15號碼頭興建戰技訓練館，工程在去年1月14日開工，前者預定2012年6月完工，後者2011年12月完工。

據市府官員透露，海軍威海營區西遷作業最快年底即可展開。

海軍司令部昨日表示，此案屬基隆港務分公司代拆代建工程，現工程進度正常，後續海軍將全力配合基隆市政府港市規劃及港務分公司各項工程完工進度，辦理搬遷作業。

基隆港 碼頭 海軍

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