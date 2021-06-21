傳拉艦性能提升預算漲到400億元 海軍：將覈實編列

傳海軍協議將六艘拉法葉艦升級，全案經費將從原規劃300億元漲至400億元。對此，海軍昨以此案目前仍在建案過程中為由，暫未評論金額，但呼籲支持升級案，會覈實編列所需預算。

傳中科院與法方將於五月就海軍拉法葉升級案進行簽約，除艦上防空飛彈海基劍二建置、戰系性能提升由中科院負責外，其餘艦船升級項目，包括雷達、聲納與輪機，恐須透過中科院向法方採購。價格從原評估的300億元，提升到400億元。

但過去對此案表達積極態度的中科院昨天回應，指全案海軍尚未正式委中科院處理。

海軍司令部則表示，海軍因應敵情威脅，依作戰需求規劃建置與籌購相關裝備設施，覈實編列所需預算，提升康定級艦作戰性能，以確保海疆安全，籲請國人支持。

據了解，此目前仍在走國防部建案程序中。

中科院過去曾表示，拉法葉升級案「戰系項目」及執行預算，刻由海軍進行整體規劃，中科院將依海軍指導配合執行，目前尚未與海軍簽署委製協議書。

海軍司令部過去也曾指出，海軍各項武器裝備籌建，是依敵情威脅及國軍聯合戰力規劃指導，原則優先採用中科院自行研製完成作戰測評合格，符合海軍作戰需求，具備服勤的裝備為主，海軍將審慎評估，以利全案推動。而拉法葉艦升級案依作戰需求「籌建、籌購」所需裝備，全案均已有妥善規劃，籲請國人支持。