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傳拉艦性能提升預算漲到400億元 海軍：將覈實編列

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
傳海軍協議將六艘拉法葉艦升級案將交由中山科學研究院擔任主合約，對法採購執行升級案，全案經費將從300億元漲至400億元。記者洪哲政／攝影
傳海軍協議將六艘拉法葉艦升級案將交由中山科學研究院擔任主合約，對法採購執行升級案，全案經費將從300億元漲至400億元。記者洪哲政／攝影

海軍協議將六艘拉法葉艦升級，全案經費將從原規劃300億元漲至400億元。對此，海軍昨以此案目前仍在建案過程中為由，暫未評論金額，但呼籲支持升級案，會覈實編列所需預算。

中科院與法方將於五月就海軍拉法葉升級案進行簽約，除艦上防空飛彈海基劍二建置、戰系性能提升由中科院負責外，其餘艦船升級項目，包括雷達、聲納與輪機，恐須透過中科院向法方採購。價格從原評估的300億元，提升到400億元。

但過去對此案表達積極態度的中科院昨天回應，指全案海軍尚未正式委中科院處理。

海軍司令部則表示，海軍因應敵情威脅，依作戰需求規劃建置與籌購相關裝備設施，覈實編列所需預算，提升康定級艦作戰性能，以確保海疆安全，籲請國人支持。

據了解，此目前仍在走國防部建案程序中。

中科院過去曾表示，拉法葉升級案「戰系項目」及執行預算，刻由海軍進行整體規劃，中科院將依海軍指導配合執行，目前尚未與海軍簽署委製協議書。

海軍司令部過去也曾指出，海軍各項武器裝備籌建，是依敵情威脅及國軍聯合戰力規劃指導，原則優先採用中科院自行研製完成作戰測評合格，符合海軍作戰需求，具備服勤的裝備為主，海軍將審慎評估，以利全案推動。而拉法葉艦升級案依作戰需求「籌建、籌購」所需裝備，全案均已有妥善規劃，籲請國人支持。

海軍 中科院 拉法葉

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